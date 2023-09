Ballesol Pontevedra, a residencia que mereces para o coidado do Alzheimer

Ballesol Pontevedra conta con profesionais motivados no proceso de envellecemento do residente © Ballesol Pontevedra Ballesol Pontevedra ofrece un modelo de Atención Integral Centrada na Persoa © Ballesol Pontevedra Os profesionais de Ballesol Pontevedra alertan #ante un número cada vez maior de persoas con demencia en España © Ballesol Pontevedra

A demencia é unha enfermidade crónica, progresiva, neurodeXenerativa que conduce a unha dependencia cada vez maior dos coidadores. Como especialistas en tratar o Alzheimer, os profesionais de Ballesol Pontevedra alertan ante un número cada vez maior de persoas con demencia en España: "Tamén aumenta a cantidade de coidadores que consideran a institucionalización dos seus familiares". Chegado a este punto, coñecendo o diagnóstico, quedan algunhas preguntas non sempre resoltas. Como coidar da persoa con Alzheimer?. Onde estará mellor coidado, no seu fogar ou nunha residencia?

Actualmente en centros como o que Ballesol ten na localidade de Poio aténdese a persoas afectadas por esta enfermidade ou outro tipo de demencia, onde de maneira individual proxéctase como obxectivo un tratamento rehabilitador, terapéutico e asistencial. "A nosa residencia é un centro aberto ao desenvolvemento persoal, independentemente do grao de dependencia, por iso a atención socio-sanitaria é individual e ofrecida atendendo á súa historia de vida para calquera das súas actividades". É outra maneira de coidar do Alzheimer, asegura Ana Quiroga, a directora de Ballesol Pontevedra.

O primeiro que aprecian as familias é a aparencia, a tipoloxía flexible do centro residencial. "Dásche conta que chega un momento no que a túa vivenda deixa de ter as condicións precisas ás necesidades do meu pai, que as dificultades para realizar calquera actividade da vida diaria multiplícanse", relata un fillo encantado co que Ballesol Pontevedra ofrece para tratar o Alzheimer.

Por iso este tipo de contornas residenciais conseguen "unha abordaxe integral da enfermidade desde unha contorna o máis vinculado ao propio fogar da persoa" onde os recursos sociosanitarios permitan unha resposta profesional. "O paciente demanda supervisión e coidados continuos a medida que evoluciona a enfermidade", comprobaron os seus traballadores.

COMO ENFOCAR A ENFERMIDADE

O enfoque en Ballesol está encamiñado a prover servizos integrados para os residentes mediante unha coordinación asistencial e unha atención individual apoiada polo valor humano e tecnolóxico. "Fomos os primeiros no sector en adaptar estas necesidades á contorna residencial" explica Ana Quiroga para dar resposta á maneira de coidar ás persoas con Alzheimer mediante Unidades Especializadas e dirixidas por equipos interdisciplinares aos distintos niveis asistenciais.

COMO É UNHA ESTANCIA EN BALLESOL PONTEVEDRA?

Atendendo ás necesidades, gustos, hábitos ou expectativas do residente e a familia, deséñase un programa de estancia pensado para lograr o máximo benestar da persoa. Adaptando a residencia ao residente e non ao revés, asemellando os espazos, a arquitectura, as rutinas, ao seu propio fogar. Desta forma ofrécese á persoa diferentes servizos con flexibilidade de horarios en referencia ao coidado, lecer, alimentación ou tempo libre. "Garantindo a calidade e participación nunha experiencia vital que poida satisfacer a toda a familia" comprobaron moitos dos usuarios da residencia de Poio.

Pola súa versatilidade e funcionalidade unha residencia de Ballesol permite ao residente e a familia seguir desenvolvendo os seus proxectos de vida. Que ofrece diferente un centro residencial deste tipo?

Espazos de vida o máis parecidos a unha casa, recoñecidos e certificados nacional e internacionalmente polas súas boas prácticas e contornas accesibles

o máis parecidos a unha casa, recoñecidos e certificados nacional e internacionalmente polas súas boas prácticas e contornas accesibles Aposta pola pedagoxía participativa para facilitar o acceso a unha vida máis creativa, enriquecedora e activa con especial significación polos proxectos en familia.

para facilitar o acceso a unha vida máis creativa, enriquecedora e activa con especial significación polos proxectos en familia. A restauración é uns dos servizos máis valorados polos usuarios dos centros Ballesol. Deséñanse menús personalizados, variados e adaptados aos gustos e necesidades dos usuarios. Dispoñendo de dietas elaboradas por nutricionistas supervisadas e autorizadas polo persoal médico, asegurando "os máximos estándares de calidade mantendo o sabor da cociña tradicional" considerando desde "o momento vital, os condicionantes psicolóxicos, culturais e de saúde ou enfermidade de cada persoa para individualizar e pautar a dieta de cada residente" xustifican desde Ballesol como referentes tamén en alimentación pola súa excelencia e altos estándares de calidade.



A DIFERENZA, OS SEUS PROFESIONAIS

A proposta diferencial de Ballesol Poio está na aposta por proxectos de vida que reforcen o valor, protagonismo e dereito que a persoa maior gañouse na sociedade. Entre as competencias que definen aos seus profesionais está: