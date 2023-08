Ballesol Pontevedra, un proxecto de vida máis longo

Ballesol Pontevedra establece un programa de actividades e terapias individualizado © Ballesol Pontevedra Terraza ao aire libre en Ballesol Pontevedra © Ballesol Pontevedra As habitacións aseméllanse ao propio fogar © Ballesol Pontevedra Acolledor espazo en Ballesol Pontevedra © Ballesol Pontevedra

Onde se atopa a lonxevidade produtiva e exitosa? Seguramente a maioría de xeriatras e expertos en saúde falarían da influencia xenética, as actividades, o comportamento e expectativas de cada un... e hábitos de cada un. No que si coinciden moitos é que o sector residencial e asistencial reactivouse porque "é capaz de garantir unha calidade de vida dende unha perspectiva psicosocial, participativa e feliz". A residencia de anciáns en Poio, Ballesol Pontevedra, é un exemplo. "Un fogar onde comezar proxectos de vida máis longos", adianta Ana Quiroga, directora desta residencia.

Sendo recoñecida como primeira opción para unha recuperación post hospitalaria, para aqueles que buscan unha residencia rehabilitación ou atención á fraxilidade, este centro residencial situado en Poio lidera a evolución cara a uns coidados dignos onde o compromiso que se adquire coas familias é facer esa atención máis humana e afable, non como un dereito senón como unha obriga no proceso de envellecer.

É posible reverter a soidade ou o illamento? Previr a fraxilidade? Seguir aprendendo? Enriquecer novas experiencias? En Ballesol Pontevedra, si. Fala Ana Quiroga da transversalidade dos coidados profesional-residente-familiar como "contribución a unha sociedade en cambio que demanda outra maneira de coidar" e que este tipo de residencia confire para o desenvolvemento persoal e colectivo.

Rehabilitacións exitosas e con calidade de vida

"Recuperarnos de calquera patoloxía relacionada coas articulacións, un ictus ou perda funcional" é unha das preocupacións máis frecuentes cando unha persoa ingresa en Ballesol Pontevedra. Con todo, esta residencia conta cunha Unidade de Recuperación Funcional, unha área específica para estancias post hospitalarias, onde as persoas poden recuperarse dunha operación ou proceso hospitalario. E Unidades de Atención a Demencias Avanzadas e Ortoxeriátricas (Traumatoloxía, Cirurxía e Ortopedia).

A innovación nos coidados tamén vai acompañada de equipos de fisioterapia especializados e altamente avanzados que, xunto coas súas instalacións e equipamentos, fan que se poida tratar estas patoloxías da forma máis apropiada. "Electroterapia, magnetoterapia, termoterapia e por suposto a terapia manual, son entre outros os medios terapéuticos cos que tratamos as patoloxías articulares", enumeran os profesionais do centro.

A estas estancias temporais para calquera tipo de recuperación, Ballesol Pontevedra une a experiencia de ofrecer as mellores opcións para gozar de estancias vacacionais, por respiro familiar ou permanentes.

Como é unha estancia en Ballesol Pontevedra?

Cando unha persoa accede a calquera das residencias xeriátricas de Ballesol, xa sexa alguén totalmente autónomo ou dependente, analízase a súa historia de vida, os seus gustos e preferencias, e establécese un programa de actividades e terapias individualizado. Trátase dunha valoración integral do residente, levada a cabo por equipos interdisciplinares que analizan diversos aspectos físicos, psicolóxicos e sociais. Así os profesionais de Ballesol procuran os mellores coidados co propósito de satisfacer as necesidades físicas, pero tamén as aspiracións vitais dos seus residentes. "Sendo fundamental traballar sobre unha actitude positiva e proactiva, onde as actividades e as propostas teñan un sentido e significado" coinciden médicos, terapeutas ocupacionais, psicólogo, animador sociocultural…

Entre os aspectos que fan diferente unha estancia – independentemente das necesidades e motivacións – en Ballesol Pontevedra está:

Asemellar os espazos, a arquitectura, as rutinas, ao seu propio fogar. Facéndoo posible xa sexa en habitacións ou apartamentos.

Adecuar as opcións de lecer, tempo libre, o servizo de comidas ou de actividades ás necesidades diarias do residente. A restauración é uns dos servizos máis valorados polos usuarios. Deséñanse menús personalizados, variados e adaptados aos gustos e necesidades, dispoñendo de dietas elaboradas por nutricionistas supervisadas e autorizadas polo persoal médico.

Compromiso desde o primeiro día de fomentar a participación da familia na experiencia vital do residente para satisfacer as expectativas da súa estancia en Ballesol. Todos os residentes teñen acceso aos Programas de Animación sociocultural, con Coordinadores de Actividades e Benestar, cualificados para lograr un envellecemento activo das persoas maiores e apoiarlles nas súas eleccións de lecer e benestar.

Nas últimas enquisas de satisfacción realizadas, os familiares e residentes perciben que "esta residencia non é un lugar de paso senón o espazo onde comezar proxectos de vida máis longos" aprecian as familias.



Con estas propostas diferenciais, desde Ballesol Pontevedra apostan por proxectos de vida sabendo que as 24 horas a persoa terá á súa disposición un completo equipo de profesionais que reforce "o valor, protagonismo e dereito que se gañou na sociedade".