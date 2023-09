Un barrio de Soutomaior envórcase cunha familia que perdeu unha casa por un raio: "Nun par de horas quedaron sen nada, co posto"

Isabel Pérez e Suso Fernández, da asociación de veciños Santo Anxo de Lourido © Mónica Patxot Estado da vivenda depois do lume © Asociación de veciños Santo Anxo de Lourido, en Soutomaior)

Todo o barrio de Lourido, en Soutomaior, está a ser estes días exemplo de unión e de solidariedade. Coa colaboración do Concello, puxeron en marcha unha cadea de axuda para unha familia que a pasada fin de semana perdeu a súa casa nun incendio presuntamente provocado por un raio. Traballan para darlle unha casa provisional e para reunir fondos e voluntarios que permitan rehabilitar a vivenda queimada.

Esta rede de axuda creada está liderada pola asociación de veciños Santo Anxo de Lourido e polo Concello de Soutomaior, pero desde a entidade veciñal destacan que é un movemento colectivo e "todas as asociacións de Soutomaior están envorcadas con eles".

O incendio produciuse na madrugada do venres ao sábado e afectou a dúas vivendas do lugar de Lourido, no barrio de Soutomaior, unha ocupada por unha familia, nai e fillo, e outra deshabitada. O raio presuntamente alcanzou unha casa e logo o lume pasou á contigua, na que vive esta familia, aínda que está aínda en investigación.

Isabel Pérez e Suso Fernández, presidenta e tesoureiro da asociación veciñal, explican que o incendio foi tan voraz que a casa quedou "totalmente queimada". A estrutura é de pedra e quedou en pé, pero o interior é maioritariamente de madeira e ardeu "por completo", quedando só parcialmente en pé a cociña. Foi tan devorador que "nun par de horas quedaron sen nada, co posto".

Así, nai e fillo quedaron sen roupa nin ningún efecto persoal e da vivenda non se puido rescatar nada. "O que tiñan á mañá seguinte era un pixama", lamentan, por iso é polo que se lles estea axudando tamén a adquirir aveños de primeira necesidade.

Como medida de urxencia, están a vivir nunha casa de Pazos de Borbén que lles prestaron, pero hai que pensar nunha solución e aí entra a solidariedade de todo o pobo. O Concello comprometeuse a axudar prestándolles unha vivenda ou pagando o alugueiro noutra e xa están coas xestións para facelo.

Esta solución será viable a curto prazo, pero o obxectivo a medio prazo é rehabilitar a súa vivenda e, para facelo, a asociación de veciños abriu este mesmo xoves unha conta bancaria para recadar fondos para axudar nesa rehabilitación. Todos aqueles que queiran colaborar, poden facer as súas achegas na conta ES8230700047986370057124 de Caixa Rural Galega.

Para aquelas persoas que queiran colaborar, pero non poidan facelo economicamente, tamén se abren outras posibilidades. Así, está a crearse unha rede de voluntarios con xente que ofrece a súa man de obra para botar unha man tanto nas tarefas de rebo como na posterior reconstrución da casa.

Isabel Pérez e Suso Fernández explican que, dentro desa liña de voluntariado, xa se ofreceron, por exemplo, profesionais como electricistas para estas tarefas e confían en que esta onda de solidariedade continúe "para que poidan volver ter o fogar que tiñan".