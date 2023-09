Os bombeiros retiran un niño de avespas velutinas nun edificio de Augusto García Sánchez

Os bombeiros de Pontevedra eran requiridos este sábado para retirar un niño de velutinas que se atopaba nunha zona elevada do edificio número 16 da rúa Augusto García Sánchez, en Campolongo.

Pasadas as 11.00 horas, dous camións do Parque Municipal de Bombeiros desprazábanse ata a zona para efectuar a retirada #ante a preocupación veciñal xa que era imposible retiralo desde algunha das vivendas.

Cos traxes especiais de protección e utilizando a escaleira mecánica, os bombeiros lograban retirar o niño situado baixo a cornixa do edificio.

Tamén durante a noite, preto das 00.00 horas, os bombeiros tiveron que sufocar as lapas que se orixinaron no observatorio de aves do humidal das marismas de Alba. Rexistráronse danos materiais. Trátase dunha zona utilizada habitualmente por indixentes para refuxiarse. Nesta ocasión, os bombeiros indicaron que non se observo a presenza de ningunha persoa na zona.

Por outra banda, a choiva e a tormenta das últimas horas non provocou ningunha incidencia, segundo informa a Policía Local de Pontevedra. Decretouse a alerta amarela polas tormentas que se agardan durante a tarde e noite deste sábado.