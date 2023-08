Denuncian "abandono de funcións" do Concello no rescate dun gato que estivo máis dun día no alto dunha árbore

Rescate dun gato entre Josefina Arruti e a estación de autobús © PontevedraViva Rescate dun gato entre Josefina Arruti e a estación de autobús © PontevedraViva

Máis de 24 horas estivo un grupo de pontevedreses tentando rescatar un gato que se subiu a unha árbore no vial situado entre a avenida Josefina Arruti e a estación de autobuses e que, a pesar dos seus reiterados intentos, non baixaba á rúa.

Finalmente, o felino logrou ser rescatado sobre as doce do mediodía deste luns, pero este grupo de persoas levaba tentándoo desde primeira hora da mañá do domingo.

Co gato xa a salvo, decidiron denunciar a situación de perigo que se xerou. Así, quéixanse de que tanto o domingo como este luns chamaron varias veces á Policía Local e aos bombeiros para pedir a súa colaboración no rescate. Segundo a súa versión dos feitos, os policías dixéronlles que se correspondía cunha tarefa dos bombeiros e eles que carecían de medios suficientes.

Alberto de Salazar, coordinador local de PACMA e avogado de profesión, denunciou o sucedido no Concello de Pontevedra.

Lembra que a Lei de Protección e Benestar de Animais de Compañía en Galicia atribúe ao Concello a competencia e obrigación de recoller aos animais perdidos ou abandonados, de modo que esta forma de actuar supón un "abandono de funcións" e tamén "incumprimento" da norma autonómica.

Ao gato descubrírono sobre esa árbore de gran altura á primeira hora da mañá do domingo un grupo de voluntarios que colaboraba coas tarefas de limpeza do río Gafos organizadas pola asociación ecoloxista Vaipolorío.

Durante todo o día do domingo, estiveron pendentes do animal e pola noite uníronse un grupo de mozos residentes da zona que viron o ocorrido desde a súa casa.

Xa na mañá deste luns, lograron unha escaleira e usárona para subir á cima da árbore. Tras rubir polas ramas, lograron rescatar o gato.

Ademais de denunciar a situación de abandono na que se atopou o animal, tamén critican que os cidadáns que participaron no rescate puxéronse en perigo sen contar cos medios nin a preparación específica para este tipo de situacións. "Podía pasar calquera cousa e quen sería o responsable?", pregúntanse, ante o risco asumido.