Ingresa en prisión un cambadés como presunto atracador de bancos

O Xulgado de Instrución número 1 de Santiago de Compostela ordenou o ingreso en prisión dun veciño de Cambados como presunto autor dos atracos a unha sucursal bancaria en Teo e outra en Moraña.

Segundo informaron fontes oficiais do Instituto Armado, a investigación iníciase por mor do atraco perpetrado no día 2 de agosto nunha entidade bancaria da localidade coruñesa de Teo.

Tras as actuacións e xestións correspondentes, os axentes lograron coñecer a identidade do presunto autor comprobando que este home xa fora identificado con anterioridade por outros axentes do Corpo como presunto autor do atraco o día 2 de maio a unha sucursal bancaria na localidade de Moraña.

A partir dese momento as investigacións continúan de maneira coordinada, baixo a tutela do Xulgado de Instrución número 1 de Santiago de Compostela, localízase e detén a este home, de 50 anos, con domicilio en Cambados e antecedentes policiais, como presunto autor de dous delitos de roubo con violencia e intimidación.

Tras a detención procédese ao rexistro do seu domicilio onde se localizan evidencias relacionadas con eles.

Nesta investigación participaron o Equipo de Policía Xudicial da Garda Civil de Santiago de Compostela, en colaboración co Equipo de Patrimonio da Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Comandancia de Pontevedra e da área de Investigación do Posto Principal da Garda Civil de Ou Milladoiro (Ames).