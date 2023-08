Falece Fidel Rodríguez Toubes, ex-alcalde de Ponte Caldelas e xogador histórico do Pontevedra

Fidel Rodríguez Toubes, ex-alcalde de Ponte Caldelas © Andrés Díaz

O Concello de Ponte Caldelas decretou dous días de loito oficial polo falecemento de Fidel Rodríguez Toubes, o que fóra alcalde do municipio durante máis de 20 anos, aos 88 anos de idade.

Rodríguez Toubes encabezou a corporación municipal de Ponte Caldelas durante cinco mandatos, ata que en 2002 un problema de saúde apartoulle do bastón de mando, relevándoo no cargo o seu fillo Perfecto Rodríguez.

Ademais do seu labor como político, Fidel Rodríguez Toubes é lembrado como xogador histórico do Pontevedra Club de Fútbol, un dos heroes do mítico ascenso da Puentecilla a Segunda División no ano 1960, fito que precedeu aos anos dourados da entidade granate en Primeira División e ao famoso 'Hai que Roelo'.

Como futbolista foi un dos homes máis destacados daquela tempada, que concluíu co partido de desempate polo ascenso contra o Burgos en campo neutral ao que se desprazaron ao redor de 4.000 afeccionados pontevedreses.

Ademais dos días dercetados de loito oficial o actual alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, confirmou que as bandeiras do Concello ondearán a medio mastro e con crespóns negros, que tamén lucirán na súa honra os membros da corporación na procesión de San Roque incluída dentro da programación da Festa das Dores.

"Este martes das Dores adicámosllo a el: gran amante destas festas, das súas procesións e das sesións vermú", sinalou Díaz mandando "todo o meu agarimo e apoio para a súa familia".