Adeus a 37 anos na noite pontevedresa: o Karaoke Michelena bota o peche

Isidro Aboal Viñas, no Karaoke Michelena © Mónica Patxot

Ás 23.00 horas deste mércores 23 de agosto, o Karaoke Michelena abrirá as súas portas. O seu dono durante os últimos 21 anos, Isidro Aboal Viñas, fixo leste mesmo xesto cada noite das dúas últimas décadas, sen descanso salvo algunha excepción tras "unha festa moi grande de fin de ano" ou durante a pandemia. A diferenza é que esta vez será a última.

Este emblemático local da noite pontevedresa ten licenza de actividade desde o ano 1986, 37 anos aberto ao público con dous propietarios diferentes nos que chegou a converterse nun imprescindible entre os afeccionados ao canto, e actualmente, xunto co Karaoke de Echegaray, o único local destas características na Boa Vila.

Agora, Pontevedra dirá adeus a eses 37 anos de historia do seu lecer nocturno. O motivo? O proxecto urbanístico que implica a demolición do edificio do número 3 da rúa Gutiérrez Mellado e o 11 da rúa Michelena, que xa supuxo a derriba dunha parte das Galerías Oliva e agora ten como seguinte paso facer o mesmo co número 11 de Michelena.

Aí está situado este famoso karaoke e non pechou ata o de agora a pesar de que a maioría dos negocios afectados hai xa tempo que botaron o peche porque o seu responsable pediu unha moratoria ata o fin das Festas da Peregrina. Os donos do edificio permitíronlle seguir coa súa actividade como unha excepción, pero xa non era posible continuar e este 23 de agosto será o seu último día.

O peche será como foron os 37 anos de vida deste negocio, unha festa. Durante a noite deste martes 22 e este mércores 23, Isidro decidiu despedirse ao grande da súa clientela, algunha dela moi fiel desde hai anos. "A algúns vinos crecer. Collinos con 16 anos", explica.

Aínda que este hostaleiro continuará coa súa actividade no pub Otto da rúa Licenciado Francisco de Paula Cousiño, decidiu botar a casa pola xanela para despedir ao grande o negocio e durante estas dúas noites apostou por descontos especiais, coas bebidas a metade de prezo e sorteos sorpresas.

Ademais, regalará á clientela máis fiel algúns dos seus elementos diferenciais, como os libros coas listas de cancións e os micrófonos que usou nestas últimas décadas. Garda como ouro en pano uno de hai 20 anos de gran calidade e facía o propio con outro que hai uns días regalou a un cliente habitual.

Pechar este local supón tamén deixar en silencio a súa biblioteca de cancións, máis de 14.000 acumuladas durante toda a súa historia. Isidro non descarta que isto non sexa un adeus, senón un ata logo, pois "altofalantes teño, teles teño, computador con cancións teño..." todo o necesario para montar un novo karaoke noutro lugar. O problema é que recoñece a dificultade de conseguir licenza hoxe en día para este tipo de actividade de lecer nocturno.

Estes 37 anos, 21 con el á fronte, traen moitos recordos para Isidro, que lembra algunha anécdota como a presenza de militares da base de Figueirido que lle deixaron de recordo algunha trompeta, situacións complicadas con esposas que acudían de madrugada a buscar aos seus maridos ao local "e a copa acababa por encima da súa cabeza" ou, esta mesma semana, a visita dos compoñentes do grupo Baiuca tras actuar nas Festas dá Peregrina.

Este local abría a diario ás 23.00 horas e nestes anos tivo distintos horarios de peche, nalgunha época ata as sete ou as oito da mañá, aínda que actualmente tiña permiso municipal tan só ata as cinco. Esa será a hora á que peche xa na madrugada deste xoves 24 de agosto, aínda que hai clientela á que lle custará despedirse e xa hai algúns que advirten que tentarán alongar este adeus ata xa entrada a mañá.

Estes últimos días, desde que Isidro anunciou o peche á súa clientela habitual xa se produciron "abrazos, bicos" e algunha que outra bágoa. Atrás quedan décadas nas que houbo cancións que xa pasaron a formar parte da súa banda sonora particular.

Cada mes xorden centos de cancións novas, pero neste local a clientela era de clásico. Temas como'Olvídame y pega la vuelta' de Pimpinela, 'La Flaca' de Jarabe de Palo, 'Bailar Pegados' de Sergio Dalma, 'Rayando el sol' de Maná, 'Soldadito marinero' de Fito & Fitipaldis ou 'Contamíname' de Ana Belén y Víctor Manuel non faltaban cada noite. "Iso cántao todo Deus. Só por inercia, xa te sabes o código", lembra. Os temas novos "pídenos tres ou catro meses e logo esquécense", ata tal punto que a última licenza que comprou foi antes da pandemia.

O peche deste local supón tamén pechar unha parte da historia de Pontevedra. Esta semana está prevista a visita duns xeólogos que determinarán se existen restos arqueolóxicos neste soto, pero a rumorología popular fala de que nesta mesma localización puido haber unhas carboeiras. Máis recentemente, xusto antes de ser Karaoke, foi a sede dun banco e onde agora está o escenario había unha caixa forte.

Agora ábrese unha nova etapa. Isidro xa ten decidido que "mañá non vou limpar". A mañá do xoves será a primeira en 21 anos que non terá que recoller o local ao peche. E logo tocará descanso. "Vou tomar 5 ou 6 meses de vacacións", recoñece, aínda que será un descanso relativo, pois o seu local Otto seguirá aberto.