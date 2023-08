Solicitan a colaboración cidadá para localizar a dous sospeitosos

A Garda Civil de Pontevedra investiga a comisión dun delito contra as persoas na madrugada do día 18 de xullo, durante a celebración das Festas de San Campio, na parroquia de Pontellas do Porriño.

Especialistas do Departamento de Identificación do Servizo de Criminalística da Garda Civil confeccionou os retratos robot dos mozos presuntos autores da agresión.

Por iso solicítase que calquera persoa que poida achegar algún tipo de información ou dato que axude á súa identificación se poña en contacto coa Garda Civil a través do teléfono habilitado para este fin 600 461 444.

Tamén se poderá achegar información de forma presencial, en calquera Posto da Garda Civil, garantíndose en todo caso a confidencialidade do comunicante.