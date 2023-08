Sen facultativos no consultorio médico de Raxó

A xerencia da área sanitaria decidiu este verán non cubrir as vacacións durante este mes da médica titular do consultorio sanitario de Raxó, no municipio de Poio.

Unha situación similar produciuse hai trece meses, que tivo como consecuencia o inicio dunha mobilización veciñal con protestas nas que participaron todos os partidos políticos demandando a presenza de persoal facultativo neste centro para evitar desprazamentos dos pacientes, principalmente persoas maiores, a outros puntos sanitarios.

Vendo que a situación se repite este verán, representantes da Sociedade Cultural e Deportiva Raxó e usarios deste consultorio médico alertan ás autoridades sinalando que, precisamente durante este mes, a poboación multiplicouse por cinco na contorna de Raxó debido a ser tempada alta.

Fan un chamamento ao Concello de Poio, de quen depende a Mesa en Defensa dúas Dereitos Sanitarios do municipio, na que teñen representación os grupos políticos da corporación, para que estuden esta situación e convoquen aos colectivos sociais de Poio para dar resposta a esta falta de facultativos no consultorio sanitario durante estas semanas.