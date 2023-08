Cedofeita convida a lembrar oficios tradicionais na mostra aberta na Casa da Cultura de Lérez

Inauguración da mostra na Casa da Cultura de Lérez © PontevedraViva Edelmiro Loureiro, o ferreiro de Lérez © PontevedraViva

A asociación Cedofeita organizou a súa tradicional exposición de agosto. Nesta ocasión dedicada a 'Xente de oficio: traballos e ocupacións tradicionais'.

A inauguración, coa presenza do concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, realizábase este venres. A mostra permanecerá aberta este sábado, domingo 6 e luns 7. O horario de visitas é de 11.00 a 14.00 e de 19.00 a 22.00 horas.

Recóllense máis de 150 imaxes que pretenden lembrar a xente traballadora de Lérez que realizaban distintos oficios tradicionais como, entre outros, o de ferreiro, canteiro ou afiador. Nas fotografías tamén se atopa outras persoas da parroquia que realizaron traballos contemporáneos e que, por outros motivos, tamén figuran nesta selección, segundo indican desde a organización.

POLÉMICA CO NOVO CURA DE LÉREZ

Este ano a mostra desenvólvese na Casa dá Cultura de Lérez e non no Mosteiro. Segundo os responsables de Cedofeita, o actual cura Pablo Carou "tratou de impoñer unha nova esixencia para ceder o local do Mosteiro" onde habitualmente ofrecíase este traballo da asociación.

Segundo sinalan, os anteriores curas prestaban o local do Mosteiro e a asociación tiña que facerse cargo da limpeza do recinto de exposición e do patio de acceso; do pago de electricidade consumida, menos nos últimos anos por vontade do anterior cura; e facer constar na difusión que o local se cedía de maneira desinteresada.

Pablo Carou, polémico por negar a comuñón a unha freguesa durante un funeral, esixiu a Cedofeita que pintase o portalón do patio polas dúas caras con lixado, imprimación e dúas mans de pintura de verde carrocero.

#Ante esta petición, a asociación negouse a aceptar esta nova condición ao carecer de recursos económicos e ao entender que non lle corresponde realizar estes labores de mantemento de elementos que pertencen á Igrexa como institución.