Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, cea con Rueda en Pontevedra ao rematar a terceira etapa do Camiño Portugués

Luis López, Rafa Domínguez, José Luis Martínez-Almeida e Alfonso Rueda © Mónica Patxot José Luis Martínez-Almeida e Alfonso Rueda cearon en O'Cañon de Pau © Mónica Patxot

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, atópase durante esta semana realizando o Camiño Portugués a Santiago de Compostela.

Nesta terceira etapa alcanzaba a capital da provincia e aproveitaba primeiro, ao seu paso por Ponte Sampaio, para manter un breve encontro con Ramón Agulla, presidente da asociación de veciños Heroes de Pontesampaio 1809.

A últimas horas da tarde chegaba á cidade e alí reuníase con Rafa Domínguez, presidente local do Partido Popular e vicepresidente da Deputación Provincial. A cita tivo lugar en O'Cañón de Pau, o establecemento familiar de tapas situado na praza de Barcelos.

Alí esperaban a chegada, que se producía pasadas as 21.00 horas, do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e do presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López. Despois, no mesmo local, dispuxéronse a cear mentres falaban do Camiño a Santiago e, como non, de política.

O sábado está previsto que o alcalde de Madrid chegue á capital de Galicia e visite a catedral de Santiago de Compostela.