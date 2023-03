Os bombeiros fórmanse en extinción de lumes en peiraos e buques

Este luns comezou un curso de extinción de incendios en portos e embarcacións organizado pola Dirección Xeral da Mariña Mercante, en colaboración coa Academia Galega de Seguridade Pública, e dirixido aos e ás profesionais da extinción de incendios da comunidade autónoma.

No acto de inauguración estivo presente a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, o presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, Xosé Manuel Cores Tourís, o director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, e o capitán marítimo de Vilagarcía, Juan Andrés Pérez.

O seminario, que terá unha duración de 40 horas, abordará os aspectos máis relevantes que deben ter en conta os equipos de bombeiros unha vez que chegan ao peirao e deben entrar no interior dun barco para enfrontarse a un incendio nas zonas de habitabilidade ou nas adegas de carga.

Para iso, os asistentes serán instruídos sobre os diferentes tipos de buques que existen, as súas características máis habituais, o tipo de materiais máis correntes na súa construción ou as cargas que transportan, así como as técnicas máis adecuadas de extinción de lumes en cada caso.