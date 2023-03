Pontevedra, punto de encontro para os amantes das mascotas

Actividades da I Feira Galega da Mascota no Recinto Feiral © Mónica Patxot

O Recinto Feiral de Pontevedra converteuse durante esta fin de semana nun punto de encontro para os amantes das mascotas. Ata vinte e tres expositores participaron na primeira edición da Feira Galega da Mascota.

Este evento reuniu na cidade a expertos en coidado dos animais domésticos, ofrecendo numerosas charlas e seminarios sobre nutrición, saúde, fisioterapia, auxilios veterinarios, tratamentos estéticos, convivencia con animais ou adestramento.

Unha destas conferencias estivo a cargo do educador canino Diego Álvarez, responsable da firma Kesar's e experto do programa Podcans de PontevedraViva Radio, que abordou entre outros asuntos, como o medo e o estrés son problemas máis importantes dun can.

No marco desta feira celebrouse tamén unha proba de agility autorizada pola Real Sociedade Canina Española, na que participaron cans e adestradores procedentes de distintos puntos de Galicia e de España.

Ademais, diversas asociacións e protectoras contaron co seu propio espazo para explicar aos asistentes a forma de colaborar co seu labor ou adoptar a futuras mascotas.