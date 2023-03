Acometen obras de conservación no paso inferior peonil da PO-308 en Combarro © Xunta de Galicia

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de iniciar as obras de conservación do paso inferior peonil baixo a estrada autonómica PO-308, en Combarro.

A intervención, cun investimento de preto de 50.000 euros, permite actuar no paso inferior co obxectivo de reparar as deficiencias detectadas, derivadas da exposición ao ambiente mariño, reforzando e mellorando a estrutura de formigón.

Os traballos céntranse nunha estrutura na que se acometeron varias ampliacións, polo que se poden diferenciar tres tipoloxías de estruturas diferentes.

O primeiro tramo, o máis recente e o menos exposto ao ambiente mariño, ten unha lonxitude duns 6 metros, está formado por elementos verticais e horizontais de formigón. Neste caso realizaranse reparacións menores, ante o seu bo estado xeral.

No segundo tramo, dunha lonxitude de 13 metros, as paredes son de sillería con rexuntado de morteiro de cemento, e o forxado é de formigón sobre viguetas metálicas. As actuacións aquí céntranse nun tratamento anticorrosivo das viguetas do dintel.

O terceiro tramo, dunha lonxitude de 11 metros, está composto por paredes e lousa superior de formigón armado. Por este tramo pasan diferentes servizos, de auga e de subministración eléctrica, sendo o tramo de maior exposición ao ambiente mariño, e polo tanto, o que requirirá dunha intervención maior.

Acométense, en primeiro lugar, actuacións de reparación e reforzo para restituír a estrutura ao seu estado inicial: limpeza xeral con chorro de area, saneado xeral da zona con medios mecánicos de baixa potencia, limpeza e pasivación de todas as armaduras vistas, e aplicación dun morteiro de altas prestacións mecánicas.

No segundo tramo, tras a limpeza dos elementos metálicos, aplicarase un sistema de pintura cunha protección de alta durabilidade.

No último tramo, apearanse as conducións de servizos, reforzarase a estrutura con morteiro proxectado armado con mallazo, creando unha capa adicional de 5 centímetros e unificarase o acabado co existente.

Ademais, para aumentar a durabilidade da estrutura e conseguir unha maior protección, aplicaranse dous tratamentos de superficie, que se realizarán sobre o formigón tratado: un inhibidor de corrosión e unha pintura anticarbonatación.