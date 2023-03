Novos módulos e máis iluminación para o skatepark do Parque Azul

Reforma prevista do skatepark do Parque Azul © Concello de Marín

O Concello de Marín quere mellorar as actuais instalacións relacionadas coa cultura urbana no municipio. Por este motivo, o goberno de María Ramallo anuncia a remodelación do skatepark do Parque Azul.

Este espazo de case 460 metros cadrados reformarase coa reparación de todos os módulos actuais de formigón e as bancadas. Ademais cambiarase a reixa de recollida de pluviais e limparanse os muros e o peche perimetral do parque.

Está previsto que se pavimente toda a base do chan e substituirase a varanda metálica. Os módulos de aceiro situados sobre as actuais escaleiras serán retirados para crear dous novos en formigón.

Por último instalarase unha nova iluminación en todo o paso subterráneo de acceso ao recinto. O investimento previsto ascende a 48.382 euros.