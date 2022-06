Marín concentra os seus skaters en Cantodarea tras retirar o 'half' da Praza de España

As obras do novo auditorio, que comezarán o próximo mes de agosto, terán un efecto colateral nos mozos de Marín. O 'half' da Praza de España tivo que ser retirado.

Desde o goberno municipal entenden que se trata dun equipamento moi utilizado, polo que a expensas do que se decida no futuro, xa trazaron un plan B.

Así, potenciarase o uso do 'skatepark' do Parque Azul, en Cantodarea, onde os usuarios do antigo 'half' poderán seguir practicando o seu deporte mentres duren as obras.

As malas condicións nas que se atopaban os elementos do 'half' da Praza de España, como consecuencia do seu uso intensivo, levarán ao Concello a estudar a posibilidade de instalar unha nova estrutura cando conclúan as obras do auditorio.