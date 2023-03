Lourdes Broullón Ferradás durante o acto do 8M de 2020 © Concello de Marín Lourdes Broullón Ferradás durante o acto do 8M de 2020 © Concello de Marín

O Concello de Marín dá o pésame aos familiares e seres queridos de Lourdes Broullón Ferradás, que faleceu recentemente e formaba parte de Consello Municipal da Muller desde xaneiro de 2016.

Lourdes Broullón era unha muller concienciada e implicada co activismo social e tamén era unha persoa comprometida, expoñen desde o Concello de Marín.

Esta muller formaba parte da Asociación Veciñal de Santa María do Campo e foi homenaxeada no acto do 8 de marzo de 2020 que estaba destinado ás mulleres coidadoras.

A mostra de admiración que se lle dedicou en 2020 foi porque "foi coidadora en todas as súas facetas", comentan desde o Concello de Marín. A activista coidou dun familiar durante un longo período de tempo, ademais de ser avoa e estar implicada na unidade veciñal.