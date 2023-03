8M | Marín celebra un acto de gratitude a "mulleres fortes, autónomas, emprendedoras, valentes e referentes"

Celebración do 8M en Marín © Concello de Marín Celebración do 8M en Marín © Concello de Marín

O Concello de Marín acollía este mércores 8 de marzo o acto de conmemoración do Día Internacional da Muller, presidido pola alcaldesa María Ramallo.

Ao salón de plenos acudían representantes do Consello Municipal da Muller, órgano que decidiu homenaxear neste 2023 a diferentes veciñas da vila que realizaron proxectos empresariais innovadores.

Ramallo lembrou que o 8M é unha data reivindicativa no camiño iniciado por mulleres valentes que loitaron por dereitos como acceder á educación, conseguir o voto, traballar por un salario digno ou conciliar a vida familiar e laboral. "Dereitos básicos que non deberían ser cuestionados no século XXI", afirmou a alcaldesa no seu discurso expresando que a igualdade entre mulleres e homes "é unha necesidade nunha sociedade con valores democráticos".

Destacou a traxectoria das mulleres homenaxeadas este ano: "mulleres fortes, autónomas, emprendedoras, valentes e referentes" como Amalia Pidre Dopazo e Benedicta Dopazo Pérez (Pampillón); María José Santiago Boullón (Bicos); María Elena e Beatriz Cobo Area (Proxectos); María Peregrina Pereira Nistal (Adm. de Lotería No1 de Marín - Tica); e Almudena García Iglesias e Cecilia Puga Tejero (O taller de More).

María Ramallo convidou a todos os asistentes a continuar sumando esforzos para conseguir unha sociedade libre de discriminación de xénero e, ao final do acto, entregáronse diferentes materiais de sensibilización en igualdade.