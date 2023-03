'Pontevedra Flúe' aterra en Turín para propagar o seu modelo na Comisión Europea

Iván Puentes con Thomas de Béthune, responsable de Políticas Rexionais e Urbanas da DG Regio da Comisión Europea, e con Bogdan Micu, coordinador do Partnership Greening Cities © Concello de Pontevedra Iván Puentes no encontro da rede comunitaria Greening Cities de Turín © Concello de Pontevedra

Pontevedra foi a única cidade española seleccionada para formar parte dunha alianza comunitaria estratéxica deseñada pola Comisión Europea. O concelleiro de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, trasladouse a Turín para compartir o modelo de Pontevedra Flúe (Pontevedra Flow) e incidir no seu papel como "unha estratexia non só local, senón tamén europea".

Iván Puentes afirmaba que Pontevedra Flúe é unha estratexia pensada, redactada e orzada, con 20 proxectos para poder desenvolver nos vindeiros anos. Ademais, o concelleiro sinalaba que todas as administracións, desde o Concello de Pontevedra ata o Goberno de España, están a traballar xuntas para facer realidade eses proxectos.

Doutra banda, Puentes participou no encontro do Partnership Greening Cities, no que aproveitou a ocasión para expoñer o liderado de Pontevedra no proxecto Green Gap, que pretende impulsar diversas accións de desenvolvemento e restauración do medio natural nas zonas urbanas e rurais de Galicia e o norte de Portugal, apuntan desde o PSOE local.

Ademáis, o socialista tamén puxo en valor a adxudicación dunha axuda procedente dos fondos europeos Next Generation para un paquete de proxectos presentado pola concellería de Desenvolvemento Sostible. Entre eses proxectos, o edil destacaba o de destapar o paso do río Gafos por Campolongo para convertelo nun parque fluvial.

Outras das accións recollidas son a mellora paisaxística e ecolóxica da contorna do parque de Rosalía de Castro e a Avenida de Compostela, ou a restauración ecolóxica da marisma da Xunqueira de Alba.

Este xoves 16 de marzo, Puentes asistirá á primeira xornada do Cities Forum 2023 celebrado en Torino. Alí, o concelleiro estará en diversas mesas como a denominada "Greening cities na UE: enfoques estratéxicos para abordar o clima e os retos ambientais".