O Concello tramita as licenzas para Decathlon, Eroski, Leroy Merlín, JYSK, Norauto e Kiwoko

Infografía do polígono comercial do Vao © Ponteno

O Concello de Pontevedra ten prevista a aprobación inminente das licenzas para as firmas que se van a instalar no parque comercial do Vao, situado entre a estrada de Vilagarcía e a autoestrada AP-9.

A promotora inmobiliaria Ponteno (pertencente ao grupo Nogar) solicitou as licenzas para Decathlon, Eroski, Leroy Merlín, JYSK, Norauto e Kiwoko.

Estas seis marcas comerciais situaranse en dúas naves, na máis pequena irá Norauto e o resto ocuparán a nave de maior tamaño.

A portavoz do Goberno local, Anabel Gulías, informou este luns que "está xa practicamente para saír a primeira das licenzas para Norauto pero demos a instrución de esperar e dar todas conxuntamente".

Estas licenzas teñen "todos os informes técnicos favorables", ademais o Concello xa recibiu a prórroga da autorización comercial por parte da Xunta de Galicia e só falta a proposta xurídica por parte dos servizos municipais.

"Nestes dez días que seguen daremos, con case total seguridade, as licenzas para estes establecementos comerciais", ratificou Gulías.

Nos últimos días a promotora Ponteno ingresou o aval de cinco millóns de euros como garantía de execución das obras de urbanización dos 35.500 metros cadrados.