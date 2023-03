Os tres porquiños mostrarán aos escolares de Pontevedra a importancia dos bosques en Lourizán

A Federación Empresarial de Serradoiros e Rematantes de Madeira de Galicia (FEARMAGA) organiza, en colaboración co Centro de Investigación Forestal de Lourizán (CIF Lourizán), visitas escolares con sesións de contacontos sostibles para mostrar aos máis pequenos a importancia dos bosques e a bioeconomía circular para o desenvolvemento da comunidade e do hábitat.

Os contacontos centraranse na versión máis sostible e moderna do conto dos tres porquiños ‘Aventuras no bosque de Maruxa, Xaquín e Fuco’, unha actualización da historia tradicional onde a casa que vence ao lobo é a de madeira. As sesións estarán a cargo dos contacontos Cris de Caldas e Xabi do Camiño.

Coas novas aventuras dos tres porquiños, mostrarase aos máis pequenos que os bosques frean o cambio climático, promoven a biodiversidade e producen madeira coa que se fabrican casas, mobles e outros produtos naturais e reciclables que substitúen ao plástico.

As visitas, que se celebrarán durante o curso escolar e a pedimento dos centros escolares de educación infantil e primaria, mostrarán tamén aos máis pequenos o patrimonio histórico e a riqueza do xardín botánico de Lourizán, un dos máis importantes do noso país con máis de 800 especies forestais. A visita incluirá consellos sobre como coidar dos bosques e precaucións para evitar posibles incendios cando saímos ao monte.

Esta iniciativa formativa complementarase con charlas divulgativas no CIF de Lourizán dirixidas a centros de educación secundaria e centradas no papel da industria forestal-madeira como sector estratéxico e de futuro para Galicia.

O Centro de Investigación Forestal de Lourizán (CIF Lourizán) atópase integrado na Axencia Galega dá Calidade Alimentaria (AGACAL) da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. O centro sitúase na leira de Lourizán, un espazo de lecer e de divulgación na área da sustentabilidade. Durante a súa longa traxectoria, o centro leva a cabo visitas e iniciativas de divulgación forestal nas súas instalacións. Dirixidas a centros escolares de toda Galicia, estas iniciativas mostran a riqueza do seu xardín botánico e o patrimonio histórico da leira.

Fearmaga é unha organización sen ánimo de lucro que representa e defende os intereses dos serradoiros e rematantes galegos. Desde a súa fundación, hai 40 anos, a federación promociona e impulsa a competitividade de todas as empresas que forman este sector. Aglutina a preto de 350 empresas, o que representa o 75% dos rematantes de madeira e das industrias de aserrado que dan emprego directo a 7.000 profesionais na nosa comunidade. Esta iniciativa desenvólvese cofinanciada pola Axencia Galega dá Industria Forestal.