Comisan 21 quilos de centola, 9 de choco e 3 de bogavante no porto de Aguete

Comiso de produtos pesqueiros no porto de Aguete © Xunta de Galicia

Axentes da Policía Autonómica da xefatura da Pontevedra, en colaboración co servizo de Gardacostas de Galicia, comisaron 21 quilos de centola, 9 quilos de choco e 3 quilos de bogavante no porto de Aguete de Marín.

Segundo informaron fontes oficiais, os axentes detectaron o pasado venres, 3 de marzo, unha persoa que descargaba produtos pesqueiros dunha embarcación e os introducía no interior dun vehículo. Ao inspeccionalo, localizaron no maleteiro catro cestos con centolas, chocos e bogavante e procederon ao seu comiso tras comprobar que o condutor e patrón da embarcación carecía de documentación de transporte da mercadoría.

A Policía Autonómica levantou acta de denuncia pola presunta comisión de diferentes infraccións á Lei de pesca de Galicia, como a descarga dos produtos pesqueiros nun porto non autorizado ou o transporte da mercadoría sen documentos que avalen a súa trazabilidade e nun vehículo non autorizado.

Do marisco comisado, as centolas e bogavantes, ao estar vivos, foron devoltos ao mar, mentres que os chocos foron entregados ao Banco de Alimentos de Pontevedra.

O operativo enmárcase no reforzo realizado pola Policía Autonómica no eido da loita contra o furtivismo, en colaboración coa Consellería do Mar. O traballo céntrase en dispositivos dirixidos a impedir a actuación dos furtivos, tanto na actividade extractiva como na venda, transporte e distribución do produto, sen as debidas garantías sanitarias.