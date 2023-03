Recadan 3.750 euros contra o cancro na 'andaina' solidaria pola Ruta de Montes e Praias de Marín

A andaina pola Ruta de Montes e Praias de Marín, que se organizou en beneficio da Asociación Española contra o Cancro, logrou recadar 3.750 euros.

A concelleira de Turismo, Cristina Acuña, e o representante do Club Xesteiras, José Gil, entregáronlle a Emilia Riparada, representante da asociación, o cheque da doazón.

Os tres quixeron facer un moi bo balance deste evento, que congregou a máis de 700 participantes e no que, coma sempre, acadouse unha enorme implicación da poboación coa solidariedade.

Ademais, este ano tivo como novidade a posibilidade de atravesar as portas da Escola Naval, un enorme atractivo que se sumou a os xa coñecidos da ruta do litoral e do rural, que cada vez gaña máis adeptos.