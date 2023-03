Nova convocatoria de axudas para promover actividades en favor da igualdade en Poio

Silvia Díaz, tenente de alcalde e concelleira de Igualdade de Poio, avanza que se establecen este 2023 unha nova liña de subvencións específica para asociacións de mulleres coa idea de que se realicen e promovan iniciativas, campañas de sensibilización e actividades que fomenten a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres; ademais de accións de prevención contra a violencia de xénero.

O orzamento é de 10.000 euros, a mesma cifra que no ano 2022. Estas axudas tramítanse por concorrencia non competitiva e foron xa aprobadas pola Xunta de Goberno Local.

Nas próximas semanas abrirase o prazo para presentar a solicitude, obrigatoriamente por vía telemática, unha vez que transcorra un mes desde a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. O documento xa se atopa dispoñible na sede electrónica do Concello de Poio.

As asociacións interesadas deberán formar parte do Consello Municipal da Muller, figurar no Rexistro de Asociacións e colaborar nas campañas impulsadas desde a concellería de Igualdade con motivo do 25 de novembro ou o 8 de marzo.

Silvia Díaz tamén fai un chamamento á veciñanza de Poio para que acudan á concentración con motivo do Día Internacional das Mulleres, prevista este mércores, 8 de marzo, ás portas do Concello, a partir das 13.00 horas.