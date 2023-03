RADIO.- Mariscadoras a pé: elas son máis, pero tamén deciden máis?

As invitadas a estas 'Conversas na Ferrería' son mariscadoras da Confraría San Telmo e pertencen tamén á Asociación Cultural Mulleres Mar de Poio. Participan no podcast para visibilizar, con motivo do 8M, unha profesión eminentemente exercida por elas. Loli Balea Carballa vén precedida por mulleres mariscadoras na súa familia e as súas dúas fillas tamén o son. Laura Pérez Pousada leva catro anos mariscando e procede de familia mariñeira. Raquel Gómez Moreira é filla e neta de mariscadoras e suma xa unha década traballando na praia de Lourido.

Que consideración tíñase o pasado século da muller mariscadora e como é hoxe? "anos atrás parecía que se eras mariscadora era o peor traballo, que o facías porque non se sabía facer outra cousa. Agora si está máis valorada a nosa profesión e sentímonos máis recoñecidas" comenta Raquel respecto diso; como cambiaron as súas condicións laborais?, teñen unhas coberturas sociais óptimas?, a súa representación nas confrarías correspóndese á súa capacidade de decisión?, son traballadoras autonómas, pero como concilian vida familiar e profesional?. Charlamos de cuestións como estas durante o programa.

Exercer esta actividade require uns requisitos previos antes de obter o permiso pertinente, moi demandado e limitado. É unha profesión esixente fisicamente. Mostra diso é a situación que nos relatan en PontevedraViva Radio deste pasado febreiro. Laura sufriu un desmaio cando estaba mariscando debido ao frío que facía esa noite cando baixou á praia. Un día despois outra compañeira sufriu un infarto do que está en proceso de recuperación. Non é o habitual, pero tampouco excepcional.

O programa pódese escoitar completo na ligazón que se adxunta ou escoitar y descargalo desde a páxina web de PontevedraViva Radio.