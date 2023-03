Xeneral Pardo de Santayana: "A incerteza pode ser o onde e o cando podemos despregar, pero o resto témolo claro, preparación"

Toma de posesión do Xeneral de Brigada Alfonso Pardo de Santayana como novo xefe da Brilat © Mónica Patxot

Recentemente incorporado como novo responsable da Brigada Galicia VII, Brilat, o xeneral de brigada Alfonso Pardo de Santayana Galbis está a conceder estes días as súas primeiras entrevistas. Nestas, fai balance da situación actual da unidade e fala en clave de futuro, para un futuro inmediato no que non hai ningunha misión internacional no horizonte, pero si moitos proxectos de preparación e formar parte da estrutura de forzas militares asignadas a Nato Readiness Initiative (NRI).

- A Brigada non é ningún misterio para vostede, que xa estivo destinado en Pontevedra e Asturias con anterioridade. Percíbese diferente desde o seu novo cargo?

Efectivamente, xa estiven destinado hai anos na Brilat e recentemente mandei o Rexemento desta Brigada en Asturias, pero o mando de xeneral é moi completo e abarca todas as facetas, o cal sen dúbida me poñerá a proba.

- Na súa toma de posesión falaba de que a Brilat é unha "magnífica" unidade e resulta un orgullo dirixila. Que a converte en extraordinaria?

Sen ningunha dúbida, os homes e mulleres que forman parte da familia Brilat. É o que marca a diferenza. Os medios van cambiando, pero son as persoas, preparadas e motivadas, as que fan que se alcancen os retos que van xurdindo.

- O seu principal reto xa o avanzou: preparación. Podería concretar en que se centrará?

Se. O meu obxectivo é centrarme nos aspectos básicos, asegurar que están perfectamente asumidos e desde aí crecer. Moitas veces queremos ir demasiado rápido e abrir moitas frontes sen estar absolutamente seguros dos fundamentos e, en situacións difíciles, iso é un problema porque non perdoan.

- Acaban de saír dun ano intenso, con dúas misións en Iraq e Malí. Xa está a Brigada totalmente recuperada do esforzo da dobre misión?

Aínda que despregar nunha misión supón un gran esforzo para todos, o traballo diario do resto de homes e mulleres que non despregan continúa con total normalidade, hai que seguir traballando para alcanzar os obxectivos que nos marcamos a principios de cada ano. Este ano afrontamos un ano moi intenso, cun programa anual preparación con moitas actividades de instrución e adestramento.

"Actualmente, un 13% do persoal que forma parte da Brilat son mulleres"

- Encaran agora un novo trienio de preparación, sen ningunha misión xa programada a curto prazo. Como se mantén o ritmo sen un obxectivo claro no horizonte?

O obxectivo é estar sempre disposto e preparado para entrar en combate, como reza o noso decálogo, o obxectivo non é despregar nunha ou outra misión internacional. Nós temos ese programa anual de preparación con moitas actividades de instrución e adestramento, é un programa moi intenso. Este plan culmina a final deste ano 2023 co despregamento de todas as unidades da Brigada en Zaragoza, no campo de manobras e tiro de San Gregorio. Aí poderemos comprobar si chegamos ben preparados ou queda algún aspecto por mellorar.

- O escenario internacional incerto marca toda a programación da súa preparación e tamén os novos plans da OTAN. Como se prepara unha unidade para a incerteza?

A incerteza pode ser o onde e o cando podemos despregar, pero o resto témolo claro, preparación, preparación, preparación.

- Si se sabe que formará parte da estrutura de forzas militares asignadas a NRI. Que significa isto no día a día da Brigada?

Significa un reto máis para a Brigada. A efectos da nosa preparación non cambia nada, as unidades que formen parte desa estrutura terán que alcanzar os obxectivos de adestramento que se determinen para estar en condicións de asumir a misión que España asígnenos, en común acordo cos nosos aliados e tendo en cuenta os compromisos que previamente se adquiriron polo noso goberno.

"Sen ningunha dúbida, a Brilat é unha unidade tecnoloxicamente avanzada"

- Están a piques de recibir os novos vehículos DRAGÓN. Cambiarán moito as súas capacidades?

O novo vehículo Dragón supón un importante avance na modernización do Exército de Terra, e unha mellora sensible nas súas capacidades en aspectos como a protección, seguridade, e potencia de combate das unidades receptoras. O vehículo de combate como unha seda Dragón converterase na columna vertebral da modernización do exército para 2035. Unha dos seus principais características é a súa versatilidade. Ademais, non podemos nin debemos esquecer que é un proxecto no que o deseño e a produción son practicamente na súa totalidade españolas, co que iso supón á hora de potenciar a industria nacional e de crear novos postos de traballo.

- Está a Brigada ao día en materia de tecnoloxía? Cales foron os seus últimos avances?

Sen ningunha dúbida, a Brilat é unha unidade tecnoloxicamente avanzada. A Brigada é un complexo sistema de combate que necesita de todas as súas capacidades militares para ser empregada. Actualmente dispoñemos tanto de sistemas de armas como de sistemas de mando e control modernos, conxugando sempre factores como a interoperabilidade cos medios dos países aliados, a aparición de novas tecnoloxías disruptivas e a adaptación ao ritmo rápido de innovación. Para dispoñer dunha forza plenamente operativa necesítase estar en contacto coa contorna onde se produce a innovación, identificala e incorporar dispositivos e medios de utilidade. Pretendemos traballar en boa sintonía co talento académico de primeiro nivel que proporcionan as universidades españolas, así como coa nosa Industria de Defensa e un sector comercial privado innovador.

- Ás portas do 8M, resulta obrigado preguntarlle pola muller na Brilat e no Exército en xeral. Cantas mulleres hai en persoal? Cando veremos un mando muller na Brilat?

Actualmente, un 13% do persoal que forma parte da Brilat son mulleres. Dentro desa porcentaxe hai varias oficiais que xa exercen o mando dalgunha unidade. En todo caso, como a incorporación da muller ás Forzas Armadas data de finais dos oitenta, tras a preparación e os anos de servizo que se requiren para alcanzar os postos de maior responsabilidade, aos poucos esas mulleres irán alcanzando. Por exemplo a miña irmá é Tenente Coronel de Artillería e mandou o Batallón de Helicópteros de Transporte.

"O proxecto da gardería vai ben. Está nos últimos pasos para empezar a construción canto antes"

- Destacaba tamén na súa toma de mando a importancia da sociedade na que se integran. Está a Brilat integrada na sociedade actual e os seus homes e mulleres preparados para a vida civil se deciden deixar a vida militar?

A Brilat está plenamente integrada na sociedade galega, asturiana e castelánleonesa. Unha mostra diso é a ampla representación de autoridades civís que habitualmente comparten connosco as actividades que no ámbito da cultura da defensa organízanse desde a Brigada. Cando nos barómetros do CIS pregúntase á sociedade pola consideración que ten cara ás Forzas Armadas obtéñense altas porcentaxes, en ocasións ata ocupando os primeiros postos da valoración social. Continuaremos levando a cabo unha eficiente xestión de persoal, favorecendo a igualdade de oportunidades, a promoción interna, o desenvolvemento profesional, que ademais de satisfacer as necesidades do Exército facilite a reinserción laboral, resaltando neste sentido, os convenios asinados coa Universidade de Vigo e con diferentes confederacións de empresarios (entre eles a de Pontevedra), as boas relacións que se manteñen co tecido empresarial das comunidades autónomas, realización de cursos de formación profesional para o emprego e acreditación de competencias profesionais.

- A operación Balmis e a pandemia achegáronos á cidadanía. Considera que a poboación civil coñece o seu labor máis aló das misións humanitarias internacionais?

Como dicía anteriormente, cando nos barómetros do CIS pregúntase á sociedade pola consideración que ten cara ás Forzas Armadas obtéñense altas porcentaxes, en ocasións ata ocupando os primeiros postos da valoración social. Os recentes acontecementos en Turquía, Siria e Chile poñen de manifesto este recoñecemento, resaltando o papel que realizan as nosas Forzas Armadas. Creo que cada día que pasa aumenta o interese polos temas de defensa. Así mesmo, temos que ter claro que non pode existir unha defensa eficaz sen o interese e a concorrencia de todos os cidadáns. Achegar a Defensa ao cidadán é parte esencial para lograr unha sociedade comprometida e que senta parte activa e fundamental da súa seguridade.

"O club deportivo de Campolongo atende ás necesidades das familias dos militares e ten unha capacidade limitada"

- Teñen agora en proxecto unha escola infantil na base e está sobre a mesa a posibilidade de que se abra á cidadanía de Salcedo. Como se atopa este proxecto?

O proxecto vai ben. Está nos últimos pasos para empezar a construción canto antes.

- Periodicamente tamén xorden peticións para que as instalacións deportivas de Campolongo ábranse á poboación de Pontevedra. Vería ben esta posibilidade?

A razón de ser dos Centros Deportivos e Socioculturais Militares é dobre, por unha banda, obedece á necesidade de prestar apoio ao adestramento, a instrución e á preparación física dos militares e doutra banda, actúa como núcleo de acción social e cultural dos militares e as súas familias, fomentando as relacións sociais, o compañeirismo e a amizade dentro dos Exércitos. A mobilidade xeográfica é unha característica ou esixencia relevante e necesaria ao longo da traxectoria profesional do militar. #Ante esta situación de frecuentes cambios de destino, os Centros Deportivos Militares proporcionan aos militares un aspecto de estabilidade e integración con outros membros residentes na nova localidade. Aínda que o club deportivo de Campolongo non é parte da miña responsabilidade, entendo que atende a estas necesidades das familias dos militares e ten unha capacidade limitada.

- Como o recibiu Pontevedra?

Francamente ben, cos brazos abertos. É unha cidade moi acolledora cun ambiente fenomenal. Toda a miña familia está encantada e con moitas ganas de explorar todos os recunchos desta marabillosa terra.