'Mulleres adiante', o lema reivindicativo do 8M para conseguir unha igualdade real todos os días

Presentación da programación do 8M no Concello de Pontevedra © Mónica Patxot Cartel Mulleres Adiante! do 8M © Concello de Pontevedra

'Mulleres adiante' será o lema da campaña do 8M, Día Internacional da Muller, do Concello de Pontevedra. Así o confirmou Yoya Blanco, concelleira de Igualdade, na presentación desta iniciativa celebrada este xoves. Neste acto tamén participaron Sara Docampo, autora da campaña gráfica deste ano, e Mercedes Renda, axente do Centro de Investigación da Muller (CIM).

As actividades desta campaña arrincarán o martes 7 de marzo ás 11:30 horas no Concello coa lectura do manifesto a cargo da xornalista Natalia Puga, á que se lle solicitou este ano a súa redacción e co espallamento dunha intensa campaña gráfica, que abrangue a instalación dunha lona no balcón da Casa da Luz, que terá lugar ese mesmo día ás 11:50; a distribución de carteis por mupis e por diversos puntos do centro urbano e das parroquias: e o reparto de paraugas conmemorativos a través do CIM.

Yoya Blanco asegurou que "para min é especialmente importante que as mulleres que son recoñecidas na cidade tomen a palabra e visibilicen a loita que temos que ter todos os días", referíndose a elección da xornalista Natalia Puga para ser a encargada da elaboración do manifesto.

Pola súa parte, Sara Docampo, deseñadora da campaña gráfica, agradeceu a oportunidade ao Concello de Pontevedra xa que lle fixo "moita ilusión poder deseñar este cartel no 8M" na súa cidade. Explicou que ela, á hora de realizar a gráfica principal, se basou en que "o feminismo pode mover o mundo e o 8 de marzo as mulleres teñen que dar un paso adiante e saír á rúa".

Ademais, Mercedes Renda engadiu que "o que queremos é que os medios de comunicación teñan o foco nos problemas das mulleres para conseguir unha igualdade real todos os días" e que o 8 de marzo "é unha escusa" para poñer ese foco xa que as actividades non se deberían quedar "nen un día nen un mes".

Quixo facer fincapé na importancia da educación sexual e tamén declarou que "no CIM trabállase durante todo o ano e a memoria de 2022 reflicte que atendemos a 230 vítimas de violencia de xénero".

O programa do 8M terá entre os seus eventos os "clásicos", segundo a edil, Faladoiros Feministas, que se celebrarán na sede do CIM os mércores 22 e 29 de marzo entre as 19:00 e as 20:30 horas. A entrada aos coloquios será de balde ata completar a capacidade e tamén se gravarán para a súa difusión posterior na páxina web do Concello e nas redes sociais da Concellería de Igualdade.

O 22 de marzo está previsto o primeiro Faladoiro sobre a Lei de Liberdade Sexual ('Só si é si') e estará moderado pola xornalista María Varela. O segundo faladoiro celebrarase o 29 de marzo, terá o título de 'Faladoiro literario feminista: a incorporación da perspectiva feminista na literatura actual', e será moderado pola xornalista Chus Gómez.

Ao longo das vindeiras semanas tamén se porá en marcha o programa de actividades destinadas a mulleres das parroquias do rural 'Somos Quen 2023' que contará con tres grandes bloques: 'Actualízate', sobre ferramentas dixitais, oratoria e activismo feminista; 'Creatividade', con talleres de cestería, "moi demandados" segundo a edil, arte e terapia, fotografía e comunicación visual; e 'Saúde e benestar', con obradoiros de masaxes, alimentación ou diferentes terapias, entre outros. A inscrición estará aberta ata o 15 de marzo.

A concelleira de Igualdade indicou que "a partir do 21 de marzo tamén se iniciarán as actividades do programa de empoderamento feminino Xuntas, dirixido principalmente a mulleres en situación de vulnerabilidade". Todos os martes, de 10:30 a 12:30 horas, durante seis meses, no primeiro andar do CIM, as participantes traballarán na adquisición de habilidades e coñecementos para a mellora da autoestima, mediante actividades de expresión corporal, teatro, risoterapia, baile e moitas outras. O prazo de inscrición está aberto ata o 16 de marzo.

Desde finais de marzo e ao longo do mes de abril volverán aos centros de Educación Infantil e Primaria de Pontevedra os contacontos 'Na túa man. Contos para a Igualdade', proxecto de Raquel Queizás. Para o alumnado de 3º e 4º da ESO de Pontevedra xa está en marcha o 'Concurso de Tik Tok pola Igualdade'.

Asemade, neste mes de marzo, procederase á distribución, nos centros educativos de Secundaria e Formación Profesional Básica, así como nas bibliotecas do concello, do manual sobre educación sexual 'Sexo? Boa idea!', elaborado por Llerena Perozo e o equipo do CIM de Pontevedra con ilustracións de Sonia García Vidal.