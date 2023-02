Chocolate con churros e baile para celebrar a gran asistencia ao desfile de Entroido na Lama

Desfile de Entroido na Lama © Concello da Lama Desfile de Entroido na Lama © Concello da Lama Chocolate con churros no Entroido na Lama © Concello da Lama Desfile de Entroido na Lama © Concello da Lama

As baixas temperaturas foron superadas polos participantes e polo público que este sábado 25 asistía ao desfile do Entroido na Lama.

Segundo o Concello, ao redor de mil persoas participaron no desfile, que percorría as principais rúas do centro da vila onde un numeroso público asistía ao paso da comitiva ofrecendo un espectáculo de cor e humor.

Tras o percorrido, a organización repartiu chocolate con churros para superar o frío antes da entrega de premios, que contou coa participación do grupo musical 3.COM, que animou a tarde e mantivo o ritmo entre os asistentes a este acto recuperado cunha previsión de participantes que desbordou as previsións do Concello da Lama.

Os premios repartíronse da seguinte forma:

a) Comparsas:

1º Premio: Raíña do Entroido, para Os Solfamidas.

2º Premio: Os 100tolos.

3º Premio: Las Flores del Carnaval.

b) Grupos Local:

1º Premio: La Pandilla, de Ponte Caldelas (200 euros)

2º Premio: Habelas hainas, da Lama (150 euros)

3º Premio: Nécoras Pécoras e Pulpo Mariscón, da Lama (100 euros)

Grupos Visitantes

1º Premio: Moreira a Tope, de Soutomaior (200 euros)

2º Premio: A Semente de Salcedo, Pontevedra (150 euros)

c) Individuais/ Parellas

1º Premio: Encantador de serpientes (75 euros)

2º Premio: Exploradores Salvajes (50 euros)

3º Premio: Zombis (30 euros)