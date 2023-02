O Supremo, como xa fixo a Audiencia de Pontevedra, rexeita que Sito Miñanco poida acumular tres condenas

Novo revés do Tribunal Supremo ao narcotraficante de Cambados José Ramón Prado Bugallo, coñecido como Sito Miñanco, que pretendía acumular penas e, desta forma, obter beneficios penais. Do mesmo xeito que xa fixo a Audiencia Provincial de Pontevedra, a Sala do Penal do Alto Tribunal denegoulle a súa petición.

O capo da droga solicitaba a acumulación de tres condenas: dúas da Audiencia Nacional e unha da Audiencia de Pontevedra. A primeira data de 1993 da Audiencia Nacional, pola que foi condenado por un delito contra a saúde pública a 20 anos de prisión. A segunda, dese mesmo tribunal, iso de 2004 polo mesmo delito, neste caso, a 16 anos e 10 meses de prisión. A ditada en Pontevedra data de 2019 por un delito de branqueo de capitais procedente do tráfico de drogas e supón a 3 anos e 9 meses de prisión.

A Audiencia Provincial de Pontevedra denegoulle a petición nun auto do 25 de abril de 2022, el recorreu e agora o Supremo desestimou o recurso de casación.

O tribunal considera que, a pesar das afirmacións de Prado Bugallo, non resulta viable a acumulación ao non verse cumprimentado o requisito cronolóxico que veda acumular condenas xa declaradas en sentenza con outras recaídas por feitos posteriores a ese axuizamento.

Do exame da sentenza de 2019 -explica a Sala- o penado foi condenado por actividade de branqueo que se iniciou no ano 1985 mediante a constitución de determinadas empresas, pero dilatáronse ata o ano 2008 e mesmo ata 2012, en que se procede á inscrición das leiras resultantes do proceso de reparcelamento, polo que esa actividade típica non puido ser obxecto de axuizamento en 1993.

A Sala sinala que o 'efecto abrazadera' que invoca o recorrente, non implica que as reiteradas actividades de transformación das sucesivas ganancias que se recollen nos feitos probados, resulten atípicas tras a primeira ocultación de ganancias provenientes do narcotráfico.

Engade que nos feitos probados da sentenza de 2019 indicábase que coa finalidade de que os importantes e cuantiosos beneficios obtidos polo condenado das súas actividades delituosas relacionadas co tráfico de drogas incorporásense no mercado dun modo natural e legal, coa axuda de persoas da súa contorna comprou varios inmobles e leiras.

Son "actividades reiteradas de branqueo procedentes de ganancias do narcotráfico", así declaradas en sentenza, e a maioría desas condutas típicas foron realizadas con posterioridade a 1993, polo que o tribunal conclúe que "resultaba inviable poderse xulgar en 1993, cando aínda non acontecera".