O Entroido máis esperado tamén se celebrou nos colexios

Celebración do Entroido no CEIP Marcón © CEIP Marcón Celebración do Entroido no colexio Inmaculada de Marín © Colegio Inmaculada de Marín

O primeiro Entroido sen restricións despois da pandemia chegou e celebrouse ao grande nos centros escolares de Pontevedra.

O venres foi o día elixido polos colexios para facer unha gran festa, na que alumnado, profesorado e incluso pais e nais disfrazáronse para gozar dunha festa colorida e chea de diversión.

Dous dos colexios que celebraron o Entroido foron o CEIP de Marcón e A Inmaculada de Marín.

O colexio de Marcón fixo a súa particular celebración na Casa Cultural, onde o alumnado realizou un musical sobre 'O misterio do río' e cada curso ía disfrazado dun animal de río e, entre narración e narración, debutaban coa súa canción para desrfute do público.

Tras a representación, o alumnado acompañado de pais e nais degustaron unha merenda no campo da festa de Marcón.

No caso do colexio A Inmaculada, o tradicional festexo estivo relacionado coa Paz, valor deste curso, e para iso cada curso disfrazouse representando a un país e insistindo na diversidade cultural.

Todo o alumnado do centro, xunto con pais e nais, puideron gozar deste festival no que houbo bailes tradicionais indios ou colombianos, danzas africanas, música mexicana, folk tradicional do oeste americano ou música típica europea.