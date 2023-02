Lores asegura que "a cidade despega despois da pandemia" con 244 peticións de licenzas de actividade económica

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra © PontevedraViva

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, realizaba este venres 17 un avance dos datos económicos que manexa o goberno local despois da paralización da actividade no ano 2020 con motivo da pandemia.

Manifestaba que nos anos 2021 e 2022 se solicitaron 244 licenzas para actividades económicas de distinta escala relacionadas con restauración, hostalería, supermercados e actividades similares.

"Cos datos que temos, a cidade despega despois da pandemia", afirmou o rexedor, que destacaba a apertura do supermercado Gadis en Benito Corbal ou a previsión de apertura de dous Aldi no municipio, que serán o segundo e terceiro que se abren en toda Galicia. Sinalou que estas empresas se instalan en cidades con "dinamismo económico" baseándose en estudos de mercado.

Fernández Lores fixo referencia á presentación do aval de cinco millóns de euros para iniciar a urbanización do Polígono do Vao, que recollerá outros establecementos de grande actividade económica. "Cadeas sen gran presenza na cidade están apostando por Pontevedra en plena crise" expuxo o alcalde engadindo que estes investimentos se realizan ao entender que a cidade ofrece un espazo "seguro, accesible e multiservizo".

Explicou que nos anos 2018 e 2019 se tramitaron 239 licenzas en anos de fluxo económico e, neste momento, Pontevedra, a pesar da crise de prezos e a guerra de Ucraína, incrementou este número de petición de licenzas nos dous últimos exercicios.

Dentro das previsións económicas destacou tamén a construción de tres residencias para maiores na cidade que, segundo os cálculos do goberno local, crearán máis de 1.500 postos de traballo nestes próximos anos no sector da construción e adxacentes, ademais de ao redor de 250 empregos fixos para a atención de persoas nestes centros residenciais. "Moita xente está mirando para esta cidade, que presenta capacidade de xerar emprego e manter niveis de crecemento dos últimos anos", asegurou Miguel Anxo Fernández Lores.