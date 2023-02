Oito chalés da comarca entre as 55 candidaturas que compiten por los Premios COAG de Arquitectura

Vivenda da Caeira candidata aos Premios COAG de Arquitectura © COAG Vivenda de Lérez candidata aos Premios COAG de Arquitectura © COAG Vivenda de Sanxenxo candidata aos Premios COAG de Arquitectura © COAG

O Colexio de Arquitectos de Galicia celebra a súa XX edición dos Premios COAG de Arquitectura.

Compiten 224 propostas visadas, executadas e finalizadas no ámbito territorial da entidade colexial entre 1 de outubro do 2020 e o 30 de setembro do 2022.

Na categoría 'residencial de nova planta' se distingue entre vivenda colectiva, con 5 candidaturas, y vivenda unifamiliar, con 55 candidaturas, oito delas da contorna de Pontevedra.

Outras categorías son as de: outros edificios de nova planta, con 21 candidaturas; obras de restauración e rehabilitación, 63; obras de interiorismo, 22; arquitecturas efémeras e deseño, 12; planeamento urbanístico, 3; deseño de espazos urbanos, xardinaría e paisaxismo, 20; divulgación e investigación, 10; Proxecto Fin de Carreira, 13; e categoría especial a toda a Traxectoria Profesional que se fallará previamente á gala de entrega dos galardóns.

A decana do COAG, Elena Ampudia, destaca a gran participación, a maior das últimas edicións coa incorporación de colexiados que non tiveran participado noutras ocasións, "o que demostra que os arquitectos máis novos veñen con moitas ganas e con grandes obras".

Ampudia sinala tamén a gran calidade das propostas en todas as categorías, e explica que en concreto na categoría de rehabilitación, con 63 propostas, representa o gran nicho de traballo que supón.

"Nesta categoría atopamos moi bos exemplos de actuación de mellora, tanto en vivendas como en arquitecturas singulares", manifesta.

O xurado avaliará detidamente as propostas recibidas e fará unha selección previa de cinco obras finalistas por categoría, elección que se fará pública proximamente.

O ditame final farase público na gala de entrega de premios que será o 18 de marzo na Fábrica de Cerámica de Sargadelos en Cervo, na provincia de Lugo.