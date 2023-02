Detido un home por agredir un axente municipal por unha infracción de tráfico

Un home que viaxaba como acompañante nun vehículo sen levar posto o cinto de seguridade acabou detido pola Policía Local de Vilagarcía tras negarse reiteradamente a identificarse, agredir a un dos axentes e resistirse á detención.

Este suceso produciuse o domingo pola mañá na avenida Valle Inclán onde unha patrulla que realizaba un control de tráfico deu o alto a un vehículo ao detectar que o acompañante non levaba posto o cinto de seguridade. Tras identificar á condutora, o acompañante negouse a dar os seus datos utilizando unha linguaxe despectiva e insultante cara os axentes.

Tras varios requirimentos e as advertencias das consecuencias da súa negativa, este veciño de Vilanova de 48 anos, abandonou o vehículo de forma violenta emprendendo á marcha cara a rúa Pablo Picasso e continuando cos insultos, seguindoo os axentes e volvendo a requirirlle que se identificarse.

Foi entón cando, o individuo deu a volta e propinoulle un puñazo na meixela e outro no peito a un dos axentes, resistíndose de forma moi agresiva á detención, razón pola cal se requiriu o apoio dunha patrulla da Policía Nacional.

O incidente non rematou aí posto que o detido, que solicitou ser examinado por un médico, seguiu amosándose moi agresivo no interior do coche, golpeando todo o tempo as portas, razón pola cal, xa no ambulatorio, os axentes optaron por esperar 20 minutos ata que se tranquilizase para conducilo ante o facultativo de urxencias. A violenta situación foi detectada por dous axentes da Garda Civil que se dirixían á Comandancia situada nas inmediacións do centro de saúde e que axudaron aos policías locais a sacar ao detido do coche e garantir a seguridade dos presentes mentres era examinado polo médico.

Esta foi unha das intervencións máis destacadas do parte de actuacións realizadas pola garda municipal durante unha fin de semana na que tamén se trasladou á autoridade xudicial a denuncia contra dous homes identificados cando subtraían material das instalacións que Renfe ten na avenida Rosalía de Castro.

A patrulla desprazada ao lugar atopouse con dous homes cargando nunha furgoneta nove cestas cheas de pezas metálicas. Os individuos foron identificados e denunciados ante a autoridade xudicial.

Por outra banda, a Policía Local tramitou cinco denuncias contra establecementos hostaleiros por incumprir os horarios de peche e outras cinco polo de recollemento das terrazas.