Concentración na Peregrina de persoal de CCOO para denunciar que o sindicato "actúa como a patronal"

Persoal de CCOO Galicia reclama ao sindicato un novo convenio colectivo © Mónica Patxot Traballadores de CCOO Galicia demandan negociación ao sindicato © Mónica Patxot Protesta de traballadores de CCOO na Peregrina demandando unha suba salarial © Mónica Patxot

Con megáfono, pancartas e proclamas, un grupo de traballadores do sindicato CCOO de toda Galicia concentrábase este martes na praza da Peregrina para denunciar a falta de negociación da dirección do sindicato, que impide a sinatura dun novo convenio colectivo e a suba salarial que reclama o persoal desta central sindical. Levan tres semanas en folga e sen perspectiva de que se solucione esta situación, que afecta a catro traballadores de Pontevedra e un do sindicato en Vilagarcía.

O convenio permanece conxelado desde 2014. O único incremento que experimentaron foi en 2019 cunha subida do 1,9% a cambio da renuncia do dereito de xubilación aos 65 anos.

Nieves Guantes, delegada sindical en Vigo e presidenta do comité intercentros de Comisións Obreiras, afirmaba en Pontevedra que as negociacións se atopan rotas. Días atrás produciuse un intento de achegamento pero, segundo a portavoz, foi "unha tomadura de pelo". A dirección sindical presentaba unha oferta de subida de 6,5 para cinco anos.

A representante afirma que "é moi curioso e di moito do que está a pasar no sindicato" ao analizar esta situación. "Perdéronse todos os principios. É de primeiro de sindicalismo: negociación e mobilización", explica Guantes ao comentar que a dirección suspendeu as negociacións porque os traballadores continúan coas protestas. "Actúan como patronal", sentenza.

O persoal de CCOO reclama unha actualización salarial do 2% a 3,5% para 2020 e 2021; de 3,5% para 2022; de 2,5% para este ano e de 2% para o 2024. Pola súa banda, a dirección do sindicato só propuxo na súa última oferta, segundo Nieves Guantes, unha subida dun 0,20% para cada ano.

Ante a falta de acordo, a folga continuará e os traballadores estudan a continuidade destas protestas nas principais cidades de Galicia, como xa realizaron en Santiago, A Coruña, Vigo e Pontevedra; ademais da posibilidade de realizar un peche ou acudir a Madrid coa intención de realizar alí unha protesta ante Unai Xordo, secretario xeral do sindicato, "para que saiba por fin o que é un traballador", manifesta Nieves Guantes.