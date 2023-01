Primeira folga dentro de CCOO: "Pedimos nin máis nin menos que o que pide o sindicato para o resto de traballadores"

Traballadores de CCOO en folga en Pontevedra © Mónica Patxot

Os traballadores de CCOO en Pontevedra comezaron este luns, como o resto de persoal do sindicato en toda Galicia, unha folga indefinida. É o primeiro paro destas características neste sindicato na comunidade e, antes de chegar a esta situación, tentouse negociar durante un ano. Finalmente, os traballadores romperon as negociacións.

Á folga están chamados os traballadores por conta allea do sindicato, catro en Pontevedra e unha en Vilagarcía, aínda que este luns, na concentración convocada ás portas do edificio sindical da rúa Pasantería, tan só estiveron tres traballadores pontevedreses, ao atoparse o cuarto de baixa laboral. Non están convocados á folga nin os sindicalista nin os liberados sindicais, tan só aqueles que traballan contratados pola organización.

En nome dos seus compañeiros, tomou a palabra Juan Alberto Campos, graduado social do sindicato, que explicou que reivindican un convenio colectivo "xusto" e que se lle actualice un salario que teñen conxelado desde o ano 2014.

Desde que asinaron o seu último convenio colectivo no ano 2002 tan só tiveron unha subida salarial do 1,9% e nada desde 2014, por iso é polo que reclamen agora un incremento que, en tres anos, sería do 9% para garantirlle a recuperación do poder adquisitivo que levan perdendo dúas décadas.

Con todo, tras un ano de negociacións, o máximo que conseguiron é que o sindicato lles ofreza a metade do que lle piden, unha subida a tres anos do 4,5%. Sobre a mesa estivo unha subida do 7,5% ao final deste trienio, pero a organización retirou a oferta.

"Estamos a pedir nin máis nin menos que o que pide o sindicato para o resto de traballadores en Galicia", explica Juan Alberto Campos, que critica á empresa tamén pola súa actitude durante o ano de negociacións frustradas, nas que enviaron a negociar e "facer o papel da patronal" a compañeiros de traballo sen capacidade de decisión. De feito, asegura que se romperon as negociacións "por esa falta de capacidade da representación empresarial para darnos ofertas e alternativas seguras".

Os traballadores pontevedreses en folga sinalan a dobre moral de CCOO ao indicaron, cando falan do resto de empresas, que a inflación e o aumento dos custos "non o poden pagar os traballadores" e, con todo, non aplican ese mesmo criterio cos seus propios empregados. "Ofrecen un 1% e de portas fóra un 3,5% como mínimo, con cláusula de revisión salarial, cláusula que a nós non se nos quere aplicar".

O sindicato alega que non é unha empresa, de modo que non busca beneficios, pero os traballadores lémbranlle que as organizacións si teñen superávit e que os seus únicos ingresos non son as cotas dos afiliados, senón tamén outros ingresos como a asesoría xurídica que prestan, as subvencións e as actividades ou cursos que organizan.

A folga será indefinida ata lograr retomar as negociacións. Con esta medida de presión, "esperamos que o sindicato entre en razón e cumpra connosco o que queren para os traballadores alleos a esta organización".