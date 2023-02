A sección sénior chega á aula da UNED en Portas

O Centro Asociado á UNED en Pontevedra continúa coa súa expansión e implantación territorial coa extensión da UNED sénior ás cinco Aulas Universitarias que mantén abertas en Vigo, Lalín, O Porriño, Tui e Portas.

Así, ademais de poder acceder a esta iniciativa formativa en Pontevedra tamén o poderán facer a partir de agora en todas e cada unha das instalacións universitarias das que dispón a UNED na provincia.

A UNED sénior, que coordina Rafael Cotelo Pazos, impartirá diversas materias nas cinco Aulas Universitarias que posúe na provincia de Pontevedra, ademais do Centro Asociado de Pontevedra, co fin de achegar e divulgar o coñecemento entre o alumnado composto por persoas maiores de 55 anos.

Para iso, mantén aberto o prazo de matrícula para o segundo cuadrimestre en diversas materias por aulas de impartición.

No Centro Universitario de Pontevedra impartirase durante o segundo cuadrimestre a materia de "Bailoterapia e bailes latinos II", a cargo do profesor e coreógrafo de baile Luciano Ricardo Gomes Dous Santos. Outra das materias é "Historia de Pontevedra II. Lembrando o pasado, coñecendo o presente", a cargo de José Benito García Iglesias, escritor e investigador ademais de director de Alfil Difusión Cultural.

Outra das materias que se desenvolverá en Pontevedra é "As artes figurativas no gótico. Imaxe e sentimentos. Escultura: A arte do volume ou o relevo. Pintura: A arte da cor", a cargo de María José Manzanares Perela, profesora-titora de Historia da arte do Centro Asociado da UNED en Pontevedra.

Ademais, impartirase na capital da provincia a materia "Perspectivas xurídica e política da realidade presente e futura do Dereito en España e en Galicia", a cargo de Patricia Vilán Lorenzo, deputada e avogada.

Na aula Universitaria de Portas o antropólogo Rafael Quintía Pereira será o encargado de impartir a materia "Mitos, ritos e crenzas da cultura popular galega. Unha viaxe polo patrimonio inmaterial de Galicia".

A UNED sénior é un programa formativo dirixido a esas persoas maiores de 55 anos que buscan completar a súa experiencia profesional e coñecementos previos, sexan cales sexan, cunha formación que lles permita actualizarse e adquirir unha maior comprensión e participación na sociedade actual.