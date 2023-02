Xaneiro pechouse con 1.184 parados máis na provincia

O número de persoas rexistradas como demandantes de traballo nas oficinas dos servizos públicos de emprego incrementouse na provincia de Pontevedra ao peche do mes de xaneiro.

Tras a finalización da campaña de Nadal no sector servizos, son 1.184 persoas máis as desempregadas na provincia, cun incremento do 2,1% respecto a decembro para un total de 56.349 parados.

A pesar da subida, a taxa interanual reflicte que son 3.705 desempregados menos que hai un ano.

Estas cifras golpean especialmente ao emprego feminino, xa que dos 1.184 novos parados 890 son mulleres e só 294 homes.

No que se refire a Galicia, o total de persoas demandantes de emprego era ao 31 de xaneiro de 145.048, o que supón 2.826 máis que o mes anterior.