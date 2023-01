Iván Puentes: "A min que o candidato do PP en Pontevedra prometa desmantelar un equipamento sanitario máis na cidade non me sorprende"

"A min que o candidato do PP en Pontevedra prometa desmantelar un equipamento sanitario máis na cidade non me sorprende" dixo o candidato do Partido Socialista á Alcaldía de Pontevedra, Iván Puentes sobre a proposta electoral do candidato do PP, Rafa Domínguez de destinar a usos universitarios o edificio do Hospital Provincial.

Iván Puentes cre que esta proposta de Rafa Domínguez "é coherente coa súa liña de actuación. O que pasa é que eu creo que non é o que necesita Pontevedra" que, ao seu xuízo, "necesita aínda máis equipamentos dos que ten".

"É unha das ocorrencias Domínguez ás que nos ten afeito" comentou o candidato socialista cuestionando a falta de rigor desta idea que lanza o PP.

Por iso o candidato do PSOE pídelle ao seu rival político "que teña un pouco de seriedade e cando faga propostas as traia estudadas" e, en segundo lugar, "que asuma que é concelleiro de Pontevedra e por tanto o seu deber é defender os intereses da cidade e os seus veciños e non os intereses da Xunta de Galicia nin lavarlle as vergoñas ao goberno do Partido Popular".

Por último, lembroulle ao PP que desde fai máis dun ano vén reclamando que este edificio destínese a usos socio sanitarios unha vez que termine a obra do Gran Montecelo e trasládense alí as especialidades que agora ofrece o Hospital Provincial. "Eu creo que iso é o que necesita Pontevedra e todos os usuarios da Sanidade Pública, non se se o señor Domínguez é usuario da Sanidade Pública" e engadiu que "creo que iso é o que debemos defender todos os grupos políticos de Pontevedra independentemente das nosas siglas".