A reparación do treito afundido da estrada O Vao-Campañó "será unha obra de envergadura"

Obras de emerxencia na EP-0017 O Vao-Campañó © Deputación de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra continúa cos traballos de reparación do treito afectado da EP-0017, o vial que comunica O Vao-Campañó, que este luns afundiu por mor das choivas torrenciais.

As obras de urxencia comezaron este mesmo martes e desde o mediodía de hoxe mércores o persoal da empresa COVSA, que se encargará dos traballos, está traballando no terreo para sanear e limpar a zona. Con isto búscase poñer en orde o tramo afectado para que os enxeñeiros estean en condicións de analizar a situación, ver a súa magnitude e poder así redactar un proxecto de obra.

Nestes momentos, e a falta de ter todos os detalles, a Deputación estima que "non será unha obra pequena, senón que será unha obra de envergadura". De feito, a previsión é que probablemente abranguerá un tramo maior daquel onde se produciu o desprendemento.

Unha das actuacións que probablemente formen parte do proxecto será a dotación dunha taxea de maior tamaño que a actual.

Unha vez o terreo estea estabilizado e asegurado, e o persoal enxeñeiro poida elaborar o proxecto, no momento no que se envíe a proposta de contratación estarase en disposición de poder establecer un prazo para as obras.

A Deputación de Pontevedra considéraa unha actuación prioritaria, co obxectivo de poder abrir a vía á circulación no menor prazo posible, pero sempre e unicamente cando sexa posible con total seguridade.