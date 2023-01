A feira dos sábados di adeus ao Recinto, rumbo a Arcebispo Malvar?

Último sábado de mercadiño no Recinto Feiral

O mercadiño ambulante pecha unha etapa. Salvo cambios de última hora, o deste sábado foi o último que se celebrou no seu emprazamento habitual, a chaira do Recinto Feiral. O Concello aposta porque a feira, a partir do próximo sábado 21 de xaneiro, se celebre na rúa Arcebispo Malvar.

© Cristina Saiz