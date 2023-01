A portavoz do Goberno Local, Anabel Gulías, sinalou que o traslado do mercadillo ambulante "débese tratar con tranquilidade".

Preguntada polos xornalistas durante unha rolda de prensa celebrada este luns, Anabel Gulías destacou que "no Goberno temos a mesma opinión" e é que a recolocación da feira ambulante nun novo emprazamento "ten moitísima complexidade".

A portavoz indicou que antes de tomar unha decisión definitiva "é necesario facer os estudos pertinentes e os informes", nos que se teñan en conta cuestiones como a mobilidade dos residentes da zona afectada, da cidadanía e dos propios vendedores.

Así, puxo como exemplo que "unha localización que parecía boa en inicio como Arcebispo Malvar despois atopouse con problemas de espazo, a necesaria convivencia cos garaxes ou cos establecementos hostaleiros e hostaleiros que se atopan na zona".

O mercadillo de Rafael Areses conta con 89 postos dispoñibles, dos que 34 están vacantes, mentres que o que se celebra en Estribela dispón de 56 postos, dos que 26 están libres.

Anabel Gulías fixo referencia a este asunto despois de anunciar que a Xunta de Goberno Local aprobou este luns a nova Ordenanza Reguladora de Venda Ambulante do Concello de Pontevedra.

A portavoz do Goberno Local ha explicado que "se trata do inicio do proxecto de ordenanza" que agora irá a Pleno para a súa aprobación inicial e, a partir de aí, someterase a un proceso de consulta, elaboraranse os informes pertinentes, completando así todos os trámites administrativos antes da súa aprobación definitiva por parte do Pleno.

O regulamento vixente é do ano 1997 e quedou obsoleto. Entre as novidades introducidas inclúense a admisión dos cambios de titularidade dos postos, que deixarán de ser persoais e intransferibles, e a eliminación dos anteriores criterios de adxudicación baseados na antigüidade reiterada dun espazo, sendo a partir de agora a convocatoria de licitación a que indique os criterios que se aplicarán para a adxudicación das autorizacións, en réxime de concorrencia competitiva.

Tamén regula os produtos autorizados e prohibidos, establecendo que tipo de artigos permitirase vender cando se autorice a montaxe dos mercados de antigüidades e segunda man.