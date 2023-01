"Todo o que é o concello de Poio hoxe débese ao proxecto nacionalista do BNG", asegura Marga Caldas

A candidata do BNG á Alcaldía do Concello de Poio, Marga Caldas presentou este venres nos xardíns do Casal de Ferreirós a súa precampaña das eleccións municipais do próximo 28 de maio.

Co lema "Marga Caldas escoita" a candidata nacionalista empeza unha xira por todo o municipio con "ilusión e compromiso" para reunirse coa cidadanía "porque quero que cada un dos veciños e veciñas de Poio formen parte do proxecto de futuro do BNG e do proxecto de futuro de Poio".

"Por iso imos facer estas charlas de escoita" onde se quere reunir con todos veciños deste concello "desde a parroquia de San Salvador ata a parroquia de Raxó sen esquecernos de ningún lugar".

Marga Caldas afirmou que "hoxe Poio ten a calidade de vida que lle permite ser un concello en crecemento, xerador de emprego e con espazos verdes recuperados". Segundo asegurou "todo o que é o concello de Poio hoxe débese ao proxecto nacionalista do BNG".

Agora, o BNG quere "dar un novo pulo" ao concello para "avanzar cara un novo proxecto de futuro" que "resolva as novas problemáticas dos nosos veciños".

"Queremos chegar a cotas máximas na calidade de vida de todas as persoas que vivan en Poio ou de todas as persoas que decidan vir vivir ao noso municipio" e por iso, conclúe, "para o BNG o importante sempre foron as persoas e os nosos proxectos sempre partiron das necesidades reais da xente". "Hoxe Poio é un lugar no que todo o mundo quere vivir", asegura Marga Caldas.