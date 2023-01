"Non hai médicos, volvémolo dicir", a explicación da Xerencia sobre a falta de facultativos nos catro PAC do distrito de Pontevedra

José Flores, gerente da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés © Mónica Patxot Aviso do equipo médico de Montecelo este domingo 8 de xaneiro © PontevedraViva

José Flores Arias, xerente da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, recoñeceu este domingo a situación denunciada polo equipo médico do servizo de Urxencias do Hospital Montecelo de que non había médicos nos catro PAC do distrito de Pontevedra (Baltar, A Parda, O Grove e Caldas) e todos os pacientes acabaron neste hospital.

O equipo médico de garda este domingo asina un escrito que está publicado en todos os cristais da área de Urxencias e todos os pacientes que entran pola porta reciben unha copia en man para que estean ao tanto da situación.

En resposta a este escrito, e á situación xerada, José Flores volveu a insistir na falta de médicos de familia para contratar na área sanitaria, como sucede no resto de Galicia. "Non hai médicos, volvémolo dicir unha vez máis, non hai médicos de familia", insistiu.

Flores recoñeceu que no PAC de Baltar non houbo médico de garda de tarde, pero si de mañá e de noite, e que no resto de puntos de atención comunicada do distrito de Pontevedra non houbo facultativo durante 24 horas, senón só servizo de enfermería "reforzado" presencial que, tras unha primeira valoración ao paciente, derivouno telefonicamente ou en persoa ao Hospital Montecelo.

O responsable da Xerencia da área sanitaria insiste en que "loxicamente" todos os traballadores tanto de Urxencias como dos PAC "están a facer un enorme esforzo" e "mostran a súa dispoñibilidade", pero non foi suficiente para cubrir todas as xornadas desta ponte.

Así, explica que houbo catro días complicados, desde a tarde do 5 de xaneiro ata este domingo nos que, a pesar dos seus esforzos, non lograron cubrir todas as prazas de médicos. O "maior esforzo" fíxose para cubrir o venres 6 de xaneiro ante a previsión de que houbese maior demanda asistencial, pero non o lograron con este domingo.

Flores tamén asegura que as Urxencias de Montecelo reforzáronse con maior persoal de enfermería e auxiliar de enfermería e que e que houbo "os números habituais destas datas", con ao redor de 180 pacientes o sábado e 78 na mañá deste domingo.

Ademais, lembra que "seguimos traballando" en lograr maior dispoñibilidade de médicos que cada vez máis médicos de familia da área sanitaria preséntanse voluntarios para realizar gardas adicionais ás súas quendas de traballo e que se fai todo o posible para aumentar persoal.

Así, sinala que se acaban de ofertar todas as prazas vacantes de PAC da área sanitaria e buscan "facer contratos atractivos" para que ningún persoal teña un contrato menor e "todo o mundo poida dispoñer dunha estabilidade laboral".

Respecto diso, indica que recentemente se resolveu, polo concurso de méritos, unha situación pola que se sumaron 18 persoas e 3 máis están pendentes da adxudicación de prazas.