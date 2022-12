A casa consistorial, protagonista do calendario municipal para 2023

Ata quince mil exemplares imprimíronse do calendario municipal que o Concello de Pontevedra editou para 2023. A protagonista deste ano é a antiga casa consistorial da Praza de España, inmersa na súa segunda gran reforma en 140 anos de historia.

Ao igual que en anos anteriores, é un calendario de mesa con estampas históricas, planos antigos, ilustracións e fotografías actuais que reviven a historia do edificio.

Entre as imaxes antigas está a visita do presidente da República Niceto Alcalá Zamora á casa consistorial no ano 1934, unha imaxe da casa consistorial de 1920 da Heliotipia de Kalmayer y Gautier ou o antigo salón de plenos cos seus teitos decorados dos anos 40-50.

Tamén se recollen ilustracións sobre a construcción do Concello en 1879 ou como era a escaleira de forxa que proxectou o arquitecto Sesmero para o edificio, retirada na reforma dos anos 40 con motivo da visita de Franco á cidade.

Entre as curiosidades históricas tamén están os planos da "antiga casa do concello" levantados por Sesmero antes de derrubala para construír o actual edificio.

Sorprendentemente, no arquivo municipal soamente se conservan estes planos pero non os orixinarios da casa consistorial actual.

Entre as imaxes máis actuais están lugares pouco coñecidos e frecuentados pola veciñanza como o cuarto no que aínda se gardan as caixas fortes que custodiaban os pagos en efectivo do Concello, o baixocuberta ou a maquinaria do reloxo municipal que se pretende restaurar.

O lucernario e a campana situada sobre a cuberta de zinc, os panos pintados recentemente localizados nunha das paredes da planta superior do edificio ou distintas vistas aéreas da casa consistorial no contexto urbanístico da cidade completan o calendario.

O calendario municipal pódese recoller dende hoxe na oficina de turismo municipal situada no edificio Churruchaos e tamén no vestíbulo de entrada no edificio administrativo de Michelena 30.