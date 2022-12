O último grupo de narcos desarticulado en Vilanova movía cada mes decenas de quilos de cocaína

As tres persoas detidas a pasada semana despois de que a Policía Nacional abortase unha transacción de drogas despois de dectear un vehículo lanzadeira na autoestrada AP-9 integraban un grupo criminal moi activo dedicado á distribución de importantísimas cantidades de cocaína.

Así o deu a coñecer este mércores a Policía Nacional, que fai balance da operación, bautizada 'Pibe' e desenvolvida polo grupo II da unidade especializada na loita contra a droga e o crime organizado (Udyco).

A Policía Nacional detivo tres persoas -dous veciños de Vilanova e un de Ferrol- e rexistrou dúas vivendas en Vilanova de Arousa. En total, procedeuse á intervención de 12 quilos de cocaína, 6.000 euros en efectivo, vehículos e diversa documentación.

Este grupo antidroga investigaba aos sospeitosos desde finais do verán e puido determinar que a rede criminal estaba asentada na provincia.

Tras manter durante meses un férreo control dos movementos das persoas encargadas da distribución da droga, na tarde do mércores 7 de decembro os axentes detectaron a presenza dun vehículo lanzadeira e o coche conducido polo encargado de transportar a cocaína. Nel, os axentes localizaron dous quilos de substánciaa estupefaciente baixo o asento.

A continuación, os axentes efectuaron varios rexistros en Vilanova. Nun deles, o domicilio do condutor do vehículo lanzadeira, atoparon catro quilos e medio de cocaína e cinco quilos máis no interior do vehículo da persoa que fixera a entrega.

Con estas detencións, dáse por desarticulado un grupo, que de maneira moi activa, distribuiría ao longo dos últimos meses decenas de quilos de cocaína entre Galicia e Portugal.

A operación continúa aberta e non se descartan novas detencións.