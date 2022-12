"Xa non sei onde ir pedir": a loita das mariscadoras de Lourizán por unha praia máis accesible

Mari Carmen Vázquez, no lugar no que demandan unha pasarela © Mónica Patxot

"Loitar coa administración é moi fodido". Con esta frase, Mari Carmen Vázquez, patroa maior da Confraría de Lourizán, resume o últimos catro anos nos que leva tentando que constrúan unha pasarela de madeira que faga a praia da parroquia máis accesible para as mariscadoras e mariscadores que faenan no barco marisqueo da Ría de Pontevedra e logo levan as súas capturas ao momento de control de Lourizán.

A petición afecta a dúas administracións, a Demarcación de Costas en Galicia porque debe autorizar o proxecto e o Concello de Pontevedra porque é a entidade á que piden que o execute e financie. E, a pesar de que levan catro anos reclamándoa, aínda non o lograron.

Segundo explica Mari Carmen, hai un anaco de praia entre o punto no que acaba o mar e as mariscadoras saen da auga e a estrada de acceso ao momento de control no que a area está moi irregular e, cando as mariscadoras soben cos carros cargados, teñen dificultades para desprazarse.

Desta forman, piden que se constrúa unha pasarela de madeira peonil que cubra ese traxecto, para facilitarlles o traballo e facer a praia máis accesible.

A pesar de que realizaron múltiples xestións, seguen sen obter o que demandan e a patroa maior confesa que "xa non sei onde ir pedir", pero tamén engade que "seguirei insistindo".

Así, abordou a situación con Costas e instárona a que o Concello presente un proxecto. A administración local redactou unha actuación e presentouna para a aprobación por Costas, pero saíu informado de forma desfavorable porque, segundo explica Mari Carmen Vázquez, a pasarela era moi longa e chegaba ata a auga. Desde entón, non se produciu ningún avance, nin un novo proxecto do Concello nin ningunha notificación de Costas.

A patroa maior de Lourizán quéixase da falta de implicación e desde o Concello de Pontevedra, a preguntas de PontevedraViva, responden que eles presentaron o proxecto, pero saíu informado de forma desfavorable.

Desde a confraría quéixanse de que non se realizaron máis xestións, pois "é un proxecto que vale 3.000 euros, que o gastan en carteis colgados por Pontevedra e caixóns por todos lados" e, con todo, "levo catro anos pelexando con eles" sen éxito. Se Costas rexeitouno, anima ao Concello a modificar a redacción do proxecto e volver presentalo, "que o acurten e listo".

Quéixase, ademais da falta de respostas do concelleiro responsable da parroquia, ao que "non vemos nin na sombra".

Así, por exemplo, aseguran que desde o Concello tampouco os escoitan noutra demanda, a instalación duns contedores de pequeno tamaño a pé de praia para poder botar o lixo que recollen na auga e na praia, así como as cabichas. Si teñen contedores de gran tamaño a varios metros de distancia, pero non a pé de praia para tirar xa os residuos recentemente recolleitos.

"É o lixo que está a cuspir o mar" e queren sacalo para coidar este recurso natural. Con todo, a pesar de que "estou cansada de pedir", aseguran que non atopan complicidade das administracións.