Pontón acusa a Rueda de estar "agochado detrás de mentiras e manipulacións que queren tapar a desfeita sanitaria"

Protesta do BNG ante o Hospital Montecelo © PontevedraViva

A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón compareceu este mércores ante o Hospital Montecelo de Pontevedra para "denunciar a situación de extrema gravidade que está a vivir a sanidade pública no noso país".

A portavoz do BNG culpa deste "colapso, falta de medios e precariedade" ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ao que acusou de "estar agochado detrás de mentiras e manipulacións que queren tapar a desfeita sanitaria que se está producindo despois de 13 anos de recortes".

"O Partido Popular está a poñer en risco a saúde das persoas", dixo Ana Pontón.

A líder nacionalista reprochou a "xestión caótica" da Xunta pola súa "falta de planificación" e por non "anticiparse" aos problemas e dotar aos centros de saúde e hospitais de "os recursos necesarios para poder atender ás persoas que están enfermas".

Ana Pontón anunciou que catro propostas do BNG dirixidas ao presidente da Xunta. A primeira é "que dea a cara" comparecendo no Parlamento "para explicar á cidadanía que medidas vai tomar o goberno do PP ante a situación de colapso de atención primaria e das urxencias hospitalarias". "Non pode seguir escondido no seu despacho de San Caetano", insistiu Pontón.

O BNG tamén pide a Alfonso Rueda "que rectifique" e poña en marcha un "plan de reforzo de atención primaria dotado con 200 millóns de euros".

A terceira proposta que expón o Bloque ao presidente autonómico é que planifique e aprobe un programa para incorporar novos servizos nos centros de saúde, como especialidades como psicoloxía clínica, xa que segundo os datos que manexan, o 30% das consultas teñen que ver coa saúde mental.

Por último, o BNG pide un plan para eliminar as listas de espera con 149 millóns de euros.