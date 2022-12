Pontevedra Capital Gastro presenta os seus proxectos para o próximo ano con novos eventos como "M2, Música e marisco"

Yoya Blanco i Eva Ballerín © Mónica Patxot

A concelleira de Promoción Económica e Turismo, Yoya Blanco presentou este martes os eixos do proxecto Pontevedra Capital Gastro para o próximo ano, nunha rolda de prensa na que participou a investigadora e divulgadora gastronómica Eva Ballarín, membro do Consello Nacional de Turismo de España.

A proposta Pontevedra Capital Gastro 2023 quere promover a calidade dos produtos locais e que os negocios do municipio conten cunha ferramenta de venda cara ao exterior de forma que se beneficie tanto a hostalería como o turismo e o sector da alimentación.

Baixo esta marca de Pontevedra Capital Gastro "totalmente consolidada", segundo Yoya Blanco, organizáronse ao longo deste ano unha serie de eventos como o concurso Pontedetapas, a Festa das Cunchas, o Avoa Fest, Pontealmorzo, a feira das reposterías e panaderías da cidade, a incubadora de proxectos gastronómicos Gastro Lab ou o evento Mestizaxes para poñer en valor as cociñas de fóra de Galicia que se practican na Boa Vila, entre otrtas iniciativas.

Yoya Blanco aínda non desvelou se a cidade de Pontevedra volverá presentar a súa candidatura para ser Capital española da Gastronomía no 2024, pero se que confirmou que unha das iniciativas vinculadas a este recoñecemento poñerase en marcha igualmente como é a creación dunha oficina permanente no Mercado.

"Esto va a traer consigo una dinamización importante dentro del Gastroespazo porque habrá un montón de eventos", comentou a concelleira que tamén adiantou que "en breve" sacaranse a licitación os postos baleiros nesta primeira planta da Praza de Abastos.

Así, entre as actividades complementarias previstas por Capital Gastro, preténdese "generar experiencias con sello de calidad de los productos", a presentación dunha guía de produtos de tempada, tamén se quere lanzar o evento "M2, Música e marisco" e está previsto asistir a feiras gastronómicas e turísticas de relevancia para dar a coñecer o que aquí se fai.

Eva Ballerín debullou as accións e o plan de traballo "calendarizado" deseñado para o Capital Gastro 2023 co triplo obxectivo de "estimular la economía, hacer crecer la actividad empresarial de la ciudad y convertir a Pontevedra en un referente del turismo gastronómico".

Os eixos vertebradores desta proposta son a "gastronomía socialmente responsable", xunto á sustentabilidade, a dieta atlántica vinculada ao territorio e a innovación "para seguir creciendo".

Por último, Yoya Blanco lembrou que para todas estas actividades logrouse uns 420.000 euros de financiamento europeo dos fondos Next Generation.