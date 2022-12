Un condutor queda atrapado no desnivel da Avenida da Costa en Combarro tras chocar contra outro turismo

Producíase no serán do domingo 11 de decembro sen que se rexistrasen lesións de gravidade nos condutores dos dous turismos

Accidente na Avenida da Costa en Combarro © Protección Civil de Poio

A última hora da tarde deste domingo 11 rexistrábase unha colisión entre dous turismos na Avenida da Costa, na parroquia de Combarro, no municipio de Poio.

Segundo informa a Policía Local, debido ao impaco un dos vehículos saía da vía e precipitábase polo desnivel con perigo de caer en dirección á edificación dun almacén situada debaixo, na Avenida Regalado.

O condutor do vehículo quedou atrapado ata que foi posible liberalo. O home non sufría lesións, mentres que o condutor do outro turismo implicado na colisión si sufría feridas leves.

Segundo as mesmas fontes, colaboraron os Bombeiros do Parque de Pontevedra, que tiveron que cortar o quitamedos para acceder ao coche; integrantes de Protección Civil de Poio; e o GES de Sanxenxo e efectivos do 061.

Investíganse as causas que provocaron o accidente. As probas de substancias estupefacientes ofreceron resultado negativo.